Lecce-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Roma di Serie A 2026-27, 2a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

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Lecce–Roma è il confronto della 2ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca lunedì 31 agosto 2026 alle 18.30 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare di Lecce. Una sfida d’alta quota in avvio: la solidità del Lecce prova a frenare lo slancio della Roma, entrambe reduci da vittorie e porta inviolata.

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Probabili formazioni

Al Via del Mare si profila una sfida di scacchi: il Lecce dovrebbe ripartire dal 4-3-3 con Falcone a dare sicurezza, linea a quattro in cui Veiga e Ndaba presidieranno le corsie, mentre in mezzo Gaspar e Siebert dovrebbero garantire fisicità. In mediana, Coulibaly potrebbe agire da mezzala destra accanto a Ngom e Gorter, con tridente in cui Pierotti e N’Dri dovrebbero supportare Geubbels. Pesa l’assenza di Gallo (trauma facciale) e resta in dubbio Berisha. La Roma si va verso il 3-4-2-1: dietro Mancini, Ndicka e Hermoso; sulle fasce potrebbe esserci la coppia Molina e Wesley, con Cristante e Koné in regia. Sulla trequarti Dybala dovrebbe affiancare Mora alle spalle di Malen. Nessuna squalifica rilevante segnalata alla vigilia, ma scelte e minutaggi restano opzioni aperte.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Siebert , Ndaba ; Coulibaly , Ngom , Gorter ; Pierotti , Geubbels , N’Dri .

(4-3-3): ; , , , ; , , ; , , . Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

Gli indisponibili

Nel Lecce stop per Gallo (trauma facciale), con soluzioni d’emergenza sulla sinistra; resta borderline la posizione di Berisha (in dubbio per un infortunio alla coscia), che potrebbe essere gestito. In casa Roma, l’assenza di Pellegrini (infortunio alla coscia) toglie qualità tra le linee, mentre Rensch è alle prese con un infortunio muscolare: sulla destra si va verso la conferma di Molina. Nessuno squalificato di spicco al momento, ma le ultime verifiche della vigilia potrebbero portare a piccoli ritocchi.

Lecce : Gallo (trauma facciale), Berisha (in dubbio: infortunio alla coscia).

: (trauma facciale), (in dubbio: infortunio alla coscia). Roma: Pellegrini (infortunio alla coscia), Rensch (infortunio muscolare).

Le ultime partite giocate

Entrambe hanno debuttato con il piede giusto: il Lecce ha espugnato Venezia con autorità, la Roma ha travolto la Fiorentina all’Olimpico. Numeri limitati ma già chiari: concretezza salentina e verve offensiva giallorossa.

Dettaglio degli ultimi risultati:

Lecce

Venezia–Lecce 0-2

Roma

Roma–Fiorentina 4-0

L’arbitro di Lecce-Roma

Daniele Chiffi dirige Lecce–Roma al Via del Mare. Il fischietto padovano (classe 1984) sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Cecconi; IV uomo Di Bello; al VAR Di Paolo con Paganessi all’AVAR. Designazione esperta per una gara dal ritmo potenzialmente alto.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Imperiale – Cecconi

IV: Di Bello

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

Statistiche interessanti

Storicamente la Roma ha spesso avuto la meglio sul Lecce, e i numeri lo confermano: tradizione favorevole ai giallorossi e recenti incroci con clean sheet capitolini. I salentini, però, arrivano da tre successi di fila in Serie A contando lo scorso torneo e l’esordio, segnale di una squadra in fiducia. Occhi su Malen, già protagonista con una tripletta, e su Coulibaly, motore del centrocampo leccese: la sfida tra l’organizzazione di Di Francesco e le accelerazioni del gruppo di Gasperini promette ritmo e duelli a tutto campo. La Roma punta a prolungare la striscia di vittorie, il Lecce a far valere il fattore Via del Mare, storicamente ostico ma raramente felice contro i capitolini. In palio, oltre ai tre punti, autostima e inerzia già alla 2ª giornata.

Serie storica: il Lecce ha perso 28 volte su 40 contro la Roma in A (2V, 10N); solo contro l’Inter ha più ko.

ha perso 28 volte su 40 contro la in A (2V, 10N); solo contro l’Inter ha più ko. Clean sheet giallorossi: la Roma non subisce gol da tre incroci consecutivi col Lecce .

non subisce gol da tre incroci consecutivi col . Tabù Via del Mare: una sola vittoria interna del Lecce con la Roma in A, 4-2 nel 2012; poi quattro gare senza reti salentine.

con la in A, 4-2 nel 2012; poi quattro gare senza reti salentine. Striscia salentina: il Lecce viene da tre vittorie di fila in campionato; mai quattro nella sua storia in A.

viene da tre vittorie di fila in campionato; mai quattro nella sua storia in A. Spinta giallorossa: sei successi consecutivi per la Roma tra fine scorsa stagione ed esordio corrente.

tra fine scorsa stagione ed esordio corrente. Partenza sprint: il Lecce può vincere le prime due di A per la prima volta; l’esordio casalingo vincente è raro negli ultimi anni.

può vincere le prime due di A per la prima volta; l’esordio casalingo vincente è raro negli ultimi anni. Attacco in palla: 4 gol all’esordio per la Roma , ritmo che ricorda i picchi del 2021/22.

, ritmo che ricorda i picchi del 2021/22. Ex e tabù: Di Francesco non ha mai battuto la Roma da allenatore in A (16 gare: 3N, 13P).

non ha mai battuto la da allenatore in A (16 gare: 3N, 13P). Fattore mezzala: Coulibaly è tra i più incisivi alla 1ª giornata (assist, dribbling e recuperi top).

è tra i più incisivi alla 1ª giornata (assist, dribbling e recuperi top). Uomo copertina: Malen insegue un primato giallorosso, quattro reti nelle prime due giornate come Montella nel 2004/05.

Le statistiche stagionali di Lecce e Roma

Inizio pragmatico per il Lecce: possesso al 29.7% ma capacità di capitalizzare (2 gol su 11 tiri) e tenere la linea bassa compatta (PPDA 14.0). La Roma ha palleggio e dominio territoriale (60.5% di possesso, 178 tocchi nell’ultimo terzo) con ottima precisione (88.7% passaggi) e pericolosità costante (14 tiri, 8 nello specchio). Entrambe con clean sheet all’esordio: sfida tra efficienza e volume.

Focus giocatori: capocannoniere Malen (3) per la Roma, mentre per il Lecce a quota 1 Gorter e Tiago Gabriel. Assist: Dybala già a 3, Coulibaly a 1. Ammoniti: Veiga, Ngom, Gaspar per il Lecce; Hermoso, Koné per la Roma. Clean sheet per i portieri Falcone e Svilar.

Lecce Roma Partite giocate 1 1 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 2 4 Gol subiti 0 0 Possesso palla (%) 29.7 60.5 Tiri totali 11 14 Tiri nello specchio 5 8 Precisione tiro (%) 45.45 57.14 PPDA (pressing) 14.0 9.6 Clean sheet 1 1 Ammonizioni 3 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Roma? Lunedì 31 agosto 2026 alle ore 18:30 (italiane). Dove si gioca Lecce-Roma? Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Roma? Dirige Daniele Chiffi; assistenti Imperiale e Cecconi; IV uomo Di Bello; VAR Di Paolo; AVAR Paganessi.