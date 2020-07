Lecce: Rossettini in ospedale, ma negativo al coronavirus

Il Lecce di Fabio Liverani, rientrato nella notte dalla trasferta contro il Sassuolo, si è ritrovato questa mattina al Via del Mare per la ripresa degli allenamenti, in vista del prossimo impegno di campionato di martedì contro la Lazio.

Nel classico comunicato del Lecce in cui si apprende la tempistica della ripresa degli allenamenti, si nota come ci sia una parte specifica per Luca Rossettini. Il difensore si trova in ospedale con la febbre, ma è stato escluso il coronavirus. “Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici”.

Per quanto riguarda la gara che il Lecce giocherà contro la Lazio, il club giallorosso informa anche sulla situazione di tre giocatori in particolare. “Il tecnico Liverani, non avrà a disposizione Tachtsidis, che verrà squalificato per una giornata, per somma di ammonizioni. Hanno lavorato in differenziato Lapadula e Meccariello, quest’ultimo a causa di una leggera distorsione al ginocchio destro”.

OMNISPORT | 05-07-2020 14:31