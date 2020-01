Lecce, Saponara out: Liverani fa chiarezza

Dopo l'importante pareggio casalingo contro l'Inter, il Lecce si prepara ad affrontare la trasferta di Verona contro un'Hellas in discreta forma. Tra i convocati, però, spicca l'assenza del nuovo arrivato in casa giallorossa, Riccardo Saponara. Una decisione che il tecnico Fabio Liverani ha voluto chiarire in conferenza stampa: "Il ragazzo da dopo Natale si è allenato da solo perché aveva già scelto di accettare la nostra proposta. Alla ripresa degli allenamenti starà nel gruppo, lui deve solo mettere a disposizione le sue qualità, nulla di più o di meno".

Sull'avversario di giornata e sull'impostazione tattica che verrà adottata, Liverani ha dichiarato: "Domani affronteremo quella che è la sorpresa di questo campionato, una squadra che ha tenuto un ritmo alto finora, con grande corsa e qualità. Non ho ancora deciso tra la difesa a tre o a quattro, vedremo".

Il tecnico del Lecce ha anche espresso un pensiero critico sulla trasferta vietata ai tifosi residenti nella provincia di Lecce: "E' una sconfitta per il calcio".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 15:59