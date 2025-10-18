Virgilio Sport
Lecce-Sassuolo, moviola: Tiago Gabriel crolla in area al 96’, si scatena il putiferio

La prova dell’arbitro Crezzini al Via del Mare per la gara della settima di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Siena ha ammonito tre giocatori

Pubblicato:

Valerio Crezzini, la scelta per Lecce-Sassuolo, nella scorsa stagione è stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) lo scorso maggio. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. Quest’anno ha debuttato in Lazio-Verona, poi ha diretto Napoli-Pisa ma come se l’è cavata al Via del Mare?

I precedenti di Crezzini con Lecce e Sassuolo

Prima volta con il Lecce per Crezzini che invece aveva diretto il Sassuolo al Mapei Stadium nella stagione 2024/25, quando il Sassuolo ha vinto 4-0 contro la Salernitana.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri con Sacchi IV uomo, Mazzoleni al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Berardi, Veiga, Doig.

Lecce-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Non succede quasi niente per tutta la gara, eccezion fatta per l’ammonizione all’82’ a Domenico Berardi che è in ritardo su Gallo e per il giallo a Veiga all’84’ per un fallo su Pierini, ma si scatena la rissa al 96’. Un bolide dall’interno dell’area di viene respinto col volto da Tiago Gabriel che crolla a terra, il Sassuolo continua a giocare ed appena la palla esce in angolo succede di tutto. I giocatori del Lecce protestano vivacemente, viene ammonito il portiere Falcone, interviene il medico sociale, si scatena una rissa e l’arbitro Crezzini fa fatica a riportare la calma. Prima del riposo ancora scintille tra Veiga e Doig che viene ammonito. Dopo il recupero la gara finisce 0-0.

Lecce-Sassuolo, moviola: Tiago Gabriel crolla in area al 96’, si scatena il putiferio Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025

