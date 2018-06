Lecce scatenato: 4 colpi in arrivo

Il Lecce è vicinissimo a mettere a segno quattro colpi sul mercato.

Il club salentino ha praticamente chiuso per l’esperto portiere Lamanna, per il terzino svincolatosi dal Pescara Mazzotta e anche per l’attaccante Palombi che arriverà dalla Lazio con la formula del riscatto e contro riscatto.

Sempre per il reparto avanzato pare fatta per l’esterno dalle grandi qualità Filippo Falco di proprietà del Bologna. Il 26enne di Taranto è reduce da sei mesi in chiaroscuro al Pescara.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 12:30