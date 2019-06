Non solo Ilija Nestorovski e Andrea Rispoli sono nel mirino del Lecce.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia c'è un terzo calciatore del Palermo apprezzato dal neopromosso club salentino: si tratta di Aleksandar Trajkovski, in uscita dal club siciliano per la necessità di tagliare le spese con il via alla nuova gestione societaria.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 16:02