Il Lecce è pronto a chiudere per Burak Yilmaz, esperto attaccante turco del Besiktas, capitano nella partita della Nazionale ottomana contro la Francia. Il classe 1985, a segno sedici volte nell'ultimo campionato in patria, avrebbe già dato l'ok ai salentini per il trasferimento in serie A. Lo riporta Sky.

I giallorossi ora stanno spingendo per trovare il prima possibile l'accordo con il Besiktas.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 13:18