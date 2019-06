Lecce: si valutano alternative a Tonelli

Anche se non rientra nei piani di Carlo Ancelotti non è facile arrivare a Lorenzo Tonelli. Il Lecce ne sta prendendo atto e allora valuta alternative al difensore di proprietà del Napoli che nell’ultima stagione è stato in forza alla Sampdoria, senza però venire riscattato dai blucerchiati.

Nelle ultime ore, per i neopromossi salentini, è spuntato il nome di Giangiacomo Magnani, classe 1995 che ha esordito in serie A con la casacca del Sassuolo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-06-2019 10:26