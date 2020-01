Lecce, sollievo per Tachtsidis

Dopo la pesante sconfitta di Verona c'è almeno un motivo per sorridere in casa Lecce. Il centrocampista greco Panagiotis Tachtsidis, uscito dal terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio occorsogli nei minuti finali della gara da ex disputata al "Bentegodi", è stato sottoposto nella mattinata di lunedì ad esami strumentali, che hanno scongiurato la presenza di lesioni capsule legamentose.

Il calciatore sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico della società giallorossa: da verificare però la disponibilità del centrocampista per la partita contro il Torino.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 20:31