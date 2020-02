Lecce-Spal 2019-20, le probabili formazioni

Gigi Di Biagio, chiamato al capezzale della Spal dopo l’esonero di Leonardo Semplici, inizia la sua avventura in casa di un Lecce galvanizzato dal successo di Napoli.

Punti che pesano come macigni in chiave salvezza quelli in palio sabato alle 15 al ‘Via del Mare’. Liverani orientato a riproporre Falco e Saponara alle spalle di un Lapadula in un grande momento di forma.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore: Liverani. In panchina: Gabriel, Vera, Paz, Petriccione, Mancosu, Shakov, Monterisi, Calderoni, Dell’Orco, Sava, Tachtsidis, Chironi.

Spal (4-3-3): E. Berisha; Cionek, Tomovic, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio. In panchina: Thiam, Letica, Felipe, Vicari, Salamon, Fares, Valdifiori, Murgia, Dabo, Tunjov, Floccari.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 10:41