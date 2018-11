Lecce, Sticchi Damiani carica: "Pronti per il mercato"

Vuoi per il campionato più corto, vuoi perché solo ora si sta stagliando la sagoma di una possibile dominatrice, il Palermo, fatto sta che l’ottimo inizio di campionato sta facendo sognare i tifosi del Lecce.

I salentini, tornati in B dopo sei anni, sono a ridosso dei primi posti e hanno totalizzato già quasi la metà dei punti necessari per la salvezza. Intervistato da 'PianetaLecce.it', il presidente Saverio Sticchi Damiani non contiene l’entusiasmo e annuncia la volontà della società di intervenire in caso di necessità a gennaio per rinforzare la rosa: "A Cosenza ho visto una squadra a tratti entusiasmante. In tutte le partite giocate abbiamo fatto vedere ottime trame di gioco e ovviamente il merito va dato a mister Liverani e al suo staff. Mercato? A gennaio faremo sicuramente qualcosa, ma se ne occuperà il ds Meluso".

Secondo Sticchi Damiani la squadra ha saputo sfruttare al meglio anche la delusione per la sconfitta di Pescara, dove i salentini hanno chiuso in nove: "L'ingiustizia di Pescara ha dato una marcia in più ai ragazzi".



SPORTAL.IT | 12-11-2018 23:45