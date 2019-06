Lecce, Sticchi Damiani smentisce un ritorno

A ormai quasi un mese dalla festa per il ritorno in Serie A, il Lecce sta per iniziare il mercato volto alla costruzione di una squadra che possa garantire la permanenza nel massimo campionato.

Il tecnico Fabio Liverani ha dichiarato che la società punterà a prestiti dalle big del campionato, ma anche ad acquisire alcuni giocatori a titolo definitivo.

Alla prima categoria potrebbe appartenere Andrea Pinamonti, di rientro all’Inter dal prestito al Frosinone. Il capitano dell’Italia Under 20, secondo 'Sky Sport', è un obiettivo concreto del ds giallorosso Mauro Meluso e il suo arrivo avrebbe la “benedizione” anche dello stesso Liverani.

A proposito di Meluso e di dirigenza, il presidente Saverio Sticchi Damiani, intervenuto a Sportitalia, ha smentito seccamente le voci relative al ritorno di Pantaleo Corvino, che sembra in uscita dalla Fiorentina: "Non verrà al 100%. Corvino è legato alla piazza di Lecce ed è una persona a cui sono affezionato, ma abbiamo fatto benissimo per due anni con un altro ds, che senso avrebbe cambiare? Andiamo avanti così, senza creare sovrapposizioni di ruoli, in maniera trasparente, così come abbiamo sempre fatto".



