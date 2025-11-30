Lecce-Torino, Asllani da incubo: il doppio disastro mette tutti nei guai. La contestazione dei tifosi a Cairo, Vagnati e Baroni

La sconfitta a Via del Mare riaccende la contestazione dei tifosi granata contro allenatore, dirigenza e proprietà. Il Lecce festeggia e approfitta di una prestazione da incubo dell’ex Inter Asllani

Il Lecce porta a casa tre punti che valgono oro, il Torino si prepara a un viaggio di ritorno lungo e decisamente mogio. Il lunch match della serie A rischia di aprire una nuova crisi in casa granata con la posizione di Baroni che rischia di tornare in bilico e una giornata da incubo per l’ex Inter, Asllani, che al 91’ sbaglia il rigore del possibile pareggio.

Il pomeriggio da incubo di Asllani

Kristjan Asllani ha scelto il Torino per rilanciare la sua carriera dopo un paio di anni in ombra all’Inter. Il centrocampista di origine albanese non ha avuto molto spazio in nerazzurro e ha deciso di provare una nuova avventura per rilanciare la sua carriera. Ma le prime 10 presenze con la maglia granata non sono sempre state esaltanti e il pomeriggio di Lecce rischia di essere un vero e proprio disastro. Il primo errore clamoroso arriva al 20’ del primo tempo quando su un’azione di calcio da fermo si perde completamente Coulibaly che segna il gol del vantaggio dei salentini. Poi al 91’ ha l’occasione per riscattarsi quando va a calciare il rigore del possibile pareggio: ne viene fuori una conclusione lenta e neanche troppo angolata che Falcone blocca senza problemi.

La contestazione contro Cairo

In casa Torino la situazione è particolarmente incandescente e il passo falso in via del Mare non migliora di certo la situazione. Come non migliora il rapporto tra la tifoseria granata e il presidente Urbano Cairo, una situazione di conflitto aperto che ormai va avanti da anni e che sta portando una parte dei tifosi del Torino a una sorta di disaffezione nei confronti di questa gestione e di questo momento più che delle squadra del suo insieme. La sconfitta con il Lecce relega i granata a centro classifica e per i tifosi il grande timore è quello di un’altra stagione senza acuti ma soprattutto con poche prospettive anche in chiave futura. “E’ sempre lui il primo responsabile – si legge sui social – ma di vendere non ne vuole sapere”. E ancora: “Siamo le sue vittime da 20 anni, come può uno che ha fatto così male essere ancora il presidente. Forse è colpa anche dei tifosi che si accontentano della mediocrità”.

Le critiche a Baroni

Le critiche principali in casa Torino però stavolta sono per Baroni. Come per Cairo, anche il tecnico ex Lazio non sembra essere riuscito a creare un rapporto di fiducia e di supporto con la tifoseria. Sin dalle prime giornate di campionato, il suo operato è finito nel mirino, del resto la formazione granata nonostante i 14 punti conquistati nelle prime 13 uscite ha la peggior difesa del campionato e rischia di ritrovarsi anche nelle zone basse della classifica. A Lecce, il Toro è apparso in netta difficoltà dal punto di vista tattico molto più di quanto dica il 2-1 finale, e forse è mancato anche l’approccio giusto alla partita.

Sui social il tecnico finisce per diventare il bersaglio principale: “Speriamo almeno che Lecce sia fatale a Baroni tanto quanto lo fu per Mazzarri. Via lui e Vagnati”, scrive Javame. E ancora: “Il disastro Toro a Lecce è figlio della confusione di Baroni. Formazione per difendersi con una sola punta, poi prende due gol dal peggior attacco della serie A e ci mette 15 minuti per fare un cambio”.