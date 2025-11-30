Lecce-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce-Torino di Serie A 2025-26, 13a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Lecce–Torino apre la 13a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, domenica 30 novembre alle 12.30. È una sfida dal sapore salvezza: i giallorossi sono 18° con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte; 8 gol fatti, 16 subiti), i granata 12° a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 11 segnati, 21 incassati). Punti pesanti in palio: Lecce a caccia di ossigeno, Torino chiamato a invertire la tendenza difensiva pur con cinque clean sheet già a referto.

Probabili formazioni di Lecce-Torino

Si va verso un Lecce disposto col 4-3-3: Falcone tra i pali e catena di destra su Veiga, mentre in mezzo la coppia dovrebbe essere Gaspar–Oliveira con Gallo a sinistra. In mediana, equilibrio e gamba con Morente, Coulibaly e Ramadani; davanti, fiducia a Berisha e Sottil ai lati di Camarda, ma non è esclusa l’opzione N’Dri a gara in corso. Assenti pesanti in lista infortuni, nessuno squalificato. Il Torino dovrebbe confermare il 3-5-2: linea a tre con Tamèze braccetto, Maripán perno e Masina sul centrosinistra; quinti Pedersen e Lazaro. In mezzo, regia ad Asllani, con gli inserimenti di Casadei e la qualità di Vlasic. Davanti, coppia mobile Ngonge–Zapata; Simeone resta ai box e potrebbe rientrare solo a dicembre.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo; Morente, Coulibaly, Ramadani; Berisha, Camarda, Sottil.

Torino (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripán, Masina; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata.

Gli indisponibili di Lecce-Torino

Capitolo assenti: nel Lecce lo staff dovrà fare a meno di profili utili nelle rotazioni, con due lungodegenti al crociato e un dubbio a centrocampo. Nel Torino pesa l’assenza di Simeone in attacco e di un leader difensivo come Schuurs, mentre la linea mediana è in emergenza gestione con Ilic e Ismajli non al meglio. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre.

Lecce – Infortunati: Jean (rottura del legamento crociato), Marchwinski (rottura del legamento crociato), Pierret (infortunio al bacino, in dubbio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il momento: il Lecce alterna prove coriacee a passaggi a vuoto offensivi, mentre il Torino ha messo in fila risultati utili, pur subendo un passivo pesante con il Como. Tenuta difensiva e cinismo sotto porta saranno le chiavi.

Lecce ko ko ok x ko Torino ok x x x ko

Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 4 punti, il Torino 6. Dettaglio:

Lecce

Udinese-Lecce 3-2; Lecce-Napoli 0-1; Fiorentina-Lecce 0-1; Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0.

Torino

Torino-Genoa 2-1; Bologna-Torino 0-0; Torino-Pisa 2-2; Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5.

L’arbitro di Lecce-Torino

Arbitra Maurizio Mariani di Aprilia, assistenti Colarossi e Ricci; IV uomo Sacchi J.L., VAR Marini, AVAR Fourneau. In questa Serie A 2025/26 Mariani ha diretto 2 gare: 2 rigori assegnati, 7 ammonizioni, nessun rosso, media 3.5 gialli a partita, 48 falli fischiati e 7 fuorigioco totali.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione e incroci recenti raccontano una sfida più equilibrata di quanto dica la classifica. Il Lecce non perde da due confronti con il Torino e in casa, storicamente, ha spesso messo in difficoltà i granata. Dall’altra parte, la squadra di Juric (strutturalmente solida a cinque dietro) ha concesso un solo gol nelle ultime sei contro i giallorossi, accumulando diversi clean sheet. L’orario delle 12:30 sorride a entrambe, ma il rendimento interno del Lecce nel 2025 resta zavorrato dalla poca produttività offensiva. Curioso il paradosso granata: tanti gol subiti complessivi ma già cinque gare senza incassare, segnale di discontinuità. Occhio agli xG: i salentini creano poco, i piemontesi concedono qualità; può bastare un episodio. Tra i protagonisti attesi, la gamba di Ngonge, la fisicità di Zapata e le fiammate di Sottil, mentre Stulic e Morente cercano continuità sotto porta.

Il Lecce arriva da due risultati utili di fila contro il Torino (1 vittoria e 1 pari) e punta a estendere la serie come non accadeva dal 2020.

Al Via del Mare il Lecce ha perso appena 3 volte in 11 confronti di A col Torino (4 vittorie, 4 pari): campo tradizionalmente ostico.

è reduce da tre pareggi consecutivi, gli ultimi due a reti bianche: striscia che non si vedeva dal 2018. Nell’anno solare 2025 il Lecce ha raccolto pochi punti in casa e spesso senza segnare: concretezza offensiva tema centrale.

All’ora di pranzo sorridono i numeri: Lecce imbattuto nelle ultime quattro alle 12:30, Torino vincente nelle ultime tre.

tra i peggiori per xG prodotti, tra i peggiori per xG concessi: equilibrio appeso ai dettagli. Ngonge ha già colpito più volte il Lecce in A: è uno degli osservati speciali della difesa salentina.

Le statistiche stagionali di Lecce e Torino

Numeri a confronto: possesso medio Lecce 43.9% contro 42.1% del Torino; produzione offensiva più asciutta per i salentini (8 gol, 81 tiri, 43.2% di tiri nello specchio) rispetto ai granata (11 gol, 99 tiri, 47.5% on target). Dietro, 16 reti incassate dal Lecce contro le 21 del Torino, ma entrambe con 5 clean sheet. Pressioni: PPDA 13.0 Lecce vs 16.0 Torino.

Giocatori: marcatori Lecce — Berisha 2, N’Dri 2; Torino — Simeone 4, Adams 2. Assist: Lecce — ex aequo a 1 (Gallo, Sottil, Berisha); Torino — ex aequo a 1 (Lazaro, Nkounkou, Ngonge). Cartellini gialli: top Lecce Gaspar 4; Torino Casadei 3 e Asllani 3. Espulsi: nessuno. Clean sheet portieri: Falcone 5; Israel 3 e Paleari 2 (totale granata 5).

Lecce Torino Partite giocate 12 12 Vittorie 2 3 Pareggi 4 5 Sconfitte 6 4 Gol fatti 8 11 Gol subiti 16 21 Clean sheet 5 5 Possesso palla (%) 43.9 42.1 Tiri totali 81 99 Tiri in porta 35 47 Precisione tiri (%) 43.2 47.5 Cartellini gialli 21 20 Conversione tiro (%) 9.88 11.11 PPDA 13.0 16.0 Capocannoniere Berisha 2; N’Dri 2 Simeone 4 Top assist Gallo 1; Sottil 1; Berisha 1 Lazaro 1; Nkounkou 1; Ngonge 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Lecce-Torino? Domenica 30 novembre 2025 alle ore 12:30. Dove si gioca Lecce-Torino? Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Torino? L’arbitro è Maurizio Mariani; assistenti Colarossi e Ricci, IV uomo Sacchi J.L., VAR Marini, AVAR Fourneau.