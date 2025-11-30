Lecce-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce–Torino apre la 13a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, domenica 30 novembre alle 12.30. È una sfida dal sapore salvezza: i giallorossi sono 18° con 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte; 8 gol fatti, 16 subiti), i granata 12° a quota 14 (3 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte; 11 segnati, 21 incassati). Punti pesanti in palio: Lecce a caccia di ossigeno, Torino chiamato a invertire la tendenza difensiva pur con cinque clean sheet già a referto.
Probabili formazioni di Lecce-Torino
Si va verso un Lecce disposto col 4-3-3: Falcone tra i pali e catena di destra su Veiga, mentre in mezzo la coppia dovrebbe essere Gaspar–Oliveira con Gallo a sinistra. In mediana, equilibrio e gamba con Morente, Coulibaly e Ramadani; davanti, fiducia a Berisha e Sottil ai lati di Camarda, ma non è esclusa l’opzione N’Dri a gara in corso. Assenti pesanti in lista infortuni, nessuno squalificato. Il Torino dovrebbe confermare il 3-5-2: linea a tre con Tamèze braccetto, Maripán perno e Masina sul centrosinistra; quinti Pedersen e Lazaro. In mezzo, regia ad Asllani, con gli inserimenti di Casadei e la qualità di Vlasic. Davanti, coppia mobile Ngonge–Zapata; Simeone resta ai box e potrebbe rientrare solo a dicembre.
- Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo; Morente, Coulibaly, Ramadani; Berisha, Camarda, Sottil.
- Torino (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripán, Masina; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata.
Gli indisponibili di Lecce-Torino
Capitolo assenti: nel Lecce lo staff dovrà fare a meno di profili utili nelle rotazioni, con due lungodegenti al crociato e un dubbio a centrocampo. Nel Torino pesa l’assenza di Simeone in attacco e di un leader difensivo come Schuurs, mentre la linea mediana è in emergenza gestione con Ilic e Ismajli non al meglio. Al momento non risultano squalifiche per le due squadre.
- Lecce – Infortunati: Jean (rottura del legamento crociato), Marchwinski (rottura del legamento crociato), Pierret (infortunio al bacino, in dubbio). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Simeone (infortunio alla coscia), Schuurs (rottura del legamento crociato), Ismajli (infortunio alla coscia), Ilic (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il momento: il Lecce alterna prove coriacee a passaggi a vuoto offensivi, mentre il Torino ha messo in fila risultati utili, pur subendo un passivo pesante con il Como. Tenuta difensiva e cinismo sotto porta saranno le chiavi.
|Lecce
|ko
|ko
|ok
|x
|ko
|Torino
|ok
|x
|x
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Lecce ha raccolto 4 punti, il Torino 6. Dettaglio:
- Lecce
Udinese-Lecce 3-2; Lecce-Napoli 0-1; Fiorentina-Lecce 0-1; Lecce-Verona 0-0; Lazio-Lecce 2-0.
- Torino
Torino-Genoa 2-1; Bologna-Torino 0-0; Torino-Pisa 2-2; Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5.
L’arbitro di Lecce-Torino
Arbitra Maurizio Mariani di Aprilia, assistenti Colarossi e Ricci; IV uomo Sacchi J.L., VAR Marini, AVAR Fourneau. In questa Serie A 2025/26 Mariani ha diretto 2 gare: 2 rigori assegnati, 7 ammonizioni, nessun rosso, media 3.5 gialli a partita, 48 falli fischiati e 7 fuorigioco totali.
Informazioni interessanti sul match
Tradizione e incroci recenti raccontano una sfida più equilibrata di quanto dica la classifica. Il Lecce non perde da due confronti con il Torino e in casa, storicamente, ha spesso messo in difficoltà i granata. Dall’altra parte, la squadra di Juric (strutturalmente solida a cinque dietro) ha concesso un solo gol nelle ultime sei contro i giallorossi, accumulando diversi clean sheet. L’orario delle 12:30 sorride a entrambe, ma il rendimento interno del Lecce nel 2025 resta zavorrato dalla poca produttività offensiva. Curioso il paradosso granata: tanti gol subiti complessivi ma già cinque gare senza incassare, segnale di discontinuità. Occhio agli xG: i salentini creano poco, i piemontesi concedono qualità; può bastare un episodio. Tra i protagonisti attesi, la gamba di Ngonge, la fisicità di Zapata e le fiammate di Sottil, mentre Stulic e Morente cercano continuità sotto porta.
- Il Lecce arriva da due risultati utili di fila contro il Torino (1 vittoria e 1 pari) e punta a estendere la serie come non accadeva dal 2020.
- Granata ermetici negli incroci recenti: soltanto una rete subita nelle ultime sei sfide ai giallorossi, con cinque clean sheet.
- Al Via del Mare il Lecce ha perso appena 3 volte in 11 confronti di A col Torino (4 vittorie, 4 pari): campo tradizionalmente ostico.
- In trasferta il Torino è reduce da tre pareggi consecutivi, gli ultimi due a reti bianche: striscia che non si vedeva dal 2018.
- Nell’anno solare 2025 il Lecce ha raccolto pochi punti in casa e spesso senza segnare: concretezza offensiva tema centrale.
- Paradosso granata: 21 gol subiti in 12 gare ma già 5 clean sheet, un unicum recente in A per squadre con così tante reti al passivo.
- All’ora di pranzo sorridono i numeri: Lecce imbattuto nelle ultime quattro alle 12:30, Torino vincente nelle ultime tre.
- Confronto di tendenze: Lecce tra i peggiori per xG prodotti, Torino tra i peggiori per xG concessi: equilibrio appeso ai dettagli.
- Ngonge ha già colpito più volte il Lecce in A: è uno degli osservati speciali della difesa salentina.
- Tra gli attaccanti più impiegati, Stulic tira poco e Morente centra raramente lo specchio: mira e scelte peseranno.
Le statistiche stagionali di Lecce e Torino
Numeri a confronto: possesso medio Lecce 43.9% contro 42.1% del Torino; produzione offensiva più asciutta per i salentini (8 gol, 81 tiri, 43.2% di tiri nello specchio) rispetto ai granata (11 gol, 99 tiri, 47.5% on target). Dietro, 16 reti incassate dal Lecce contro le 21 del Torino, ma entrambe con 5 clean sheet. Pressioni: PPDA 13.0 Lecce vs 16.0 Torino.
Giocatori: marcatori Lecce — Berisha 2, N’Dri 2; Torino — Simeone 4, Adams 2. Assist: Lecce — ex aequo a 1 (Gallo, Sottil, Berisha); Torino — ex aequo a 1 (Lazaro, Nkounkou, Ngonge). Cartellini gialli: top Lecce Gaspar 4; Torino Casadei 3 e Asllani 3. Espulsi: nessuno. Clean sheet portieri: Falcone 5; Israel 3 e Paleari 2 (totale granata 5).
|Lecce
|Torino
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|4
|5
|Sconfitte
|6
|4
|Gol fatti
|8
|11
|Gol subiti
|16
|21
|Clean sheet
|5
|5
|Possesso palla (%)
|43.9
|42.1
|Tiri totali
|81
|99
|Tiri in porta
|35
|47
|Precisione tiri (%)
|43.2
|47.5
|Cartellini gialli
|21
|20
|Conversione tiro (%)
|9.88
|11.11
|PPDA
|13.0
|16.0
|Capocannoniere
|Berisha 2; N’Dri 2
|Simeone 4
|Top assist
|Gallo 1; Sottil 1; Berisha 1
|Lazaro 1; Nkounkou 1; Ngonge 1
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Torino?
-
Domenica 30 novembre 2025 alle ore 12:30.
- Dove si gioca Lecce-Torino?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Torino?
-
L’arbitro è Maurizio Mariani; assistenti Colarossi e Ricci, IV uomo Sacchi J.L., VAR Marini, AVAR Fourneau.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.