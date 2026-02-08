Lecce-Udinese, moviola: la dedica strappalacrime, il rigore delle polemiche e la rete all'89'

La prova dell’arbitro Antonio Rapuano di Rimini al via del Mare nella gara della ventiquattresima giornata di serie A analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Antonio Rapuano, la scelta di Rocchi per Lecce-Udinese, è stato il primo direttore di gara riminese ad arbitrare in serie A. Laureato in Economia, 39 anni da compiere il prossimo 10 aprile, Rapuano è figlio d’arte: suo padre, già maresciallo dell’Aeronatica, è stato arbitro, assistente di gara in serie B. E’ un arbitro di indubbia esperienza, al nono anno in AIA. Personalità, grande empatia e dialogo aperto con i giocatori costituiscono i suoi punti di forza anche se l’anno scorso è stato assai contestato per la finale di Supercoppa tra Inter e Napoli. In stagione aveva finora arbitrato in A solo Verona-Juve, Fiorentina-Lecce e Verona-Torino, ultima uscita in B per Bari-Palermo ma vediamo come se l’è cavata al via del Mare.

I precedenti di Rapuano con Lecce e Udinese

Undici i precedenti col Lecce (che con Rapuano ne ha vinte 5 e ne ha pareggiate e perse 3), 4 con i friulani (2 ko e due vittorie di cui una in coppa Italia).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e C.Rossi con Abisso IV uomo, Gariglio al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bertola, Banda, Gueye.

Lecce-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 5′ il gol di Gandelman che si commuove dedicando la rete Luca Campilungo, 43 anni, scomparso per un malore improvviso nella notte tra il 4 e il 5 febbraio a Carmiano, un grandissimo tifoso del Lecce. Al 24′ Atta con una magia serve nello spazio Zemura che viene atterrato da Gaspar, Rapuano non ha dubbi ed indica il rigore che Solet realizza tra le proteste dei leccesi: Falcone e Ramadani inferociti. Primo giallo al 64’: è per Bertola per un intervento al limite della sua area su Veiga. All’83’ ammonito Banda per un fallo su Ehizibue. All’88’ ammonito Gueye per fallo su Banda e lo stesso Banda segna su punizione con un eurogol. Dopo 4′ di recupero Lecce-Udinese finisce 2-1.