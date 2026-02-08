Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Lecce-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Lecce-Udinese di Serie A 2025-26, 24ª giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

LecceUdinese accende la 24ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Ettore Giardiniero–Via del Mare di Lecce. Per i salentini è uno scontro salvezza: 17° posto con 18 punti in 23 gare (4 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 13 gol fatti, 30 subiti). I friulani sono 9° a quota 32 (9 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol segnati, 34 incassati), in piena corsa per la parte sinistra della classifica. Match dal peso specifico alto: il Lecce deve invertire la rotta, l’Udinese cerca continuità.


Probabili formazioni di Lecce-Udinese

A poche ore dal via, il Lecce dovrebbe confermare un 4-2-3-1 pratico: con Falcone a dare sicurezza, linee strette e ripartenze affidate a Banda e Pierotti. In difesa, si va verso Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba, mentre in mezzo Ramadani e Coulibaly dovrebbero garantire filtro. Sulla trequarti, Gandelman potrebbe agire tra le linee dietro a Cheddira, con le opzioni Sottil e Stulic pronte a gara in corso. L’Udinese, reduce da un buon momento, si orienterebbe su un 4-4-2 molto verticale: Okoye tra i pali; in retroguardia Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura. Sulle corsie Ehizibue ed Ekkelenkamp potrebbero allungare la squadra, con Atta e Karlström a presidiare il centro. Davanti, tandem mobile ZanioloBayo, ma non è da escludere l’impiego a gara in corso di Zarraga, Miller o Gueye. Assenti pesano: per il Lecce fuori Berisha e Camarda; per l’Udinese out Kamara, Buksa, Piotrowski, Davis. Non risultano squalifiche al momento, ma qualche verifica dell’ultima ora potrebbe ancora incidere sulle scelte.

    • Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.

V:Sport

    • Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura; Ehizibue, Atta, Karlström, Ekkelenkamp; Zaniolo, Bayo.

V:Sport

Gli indisponibili di Lecce-Udinese

Capitolo assenze: il Lecce rinuncia alla qualità tra le linee di Berisha e alla freschezza di Camarda; l’Udinese perde spinta e alternative davanti con Davis e Buksa, oltre alla sostanza di Piotrowski e alla gamba di Kamara a sinistra. Pochi margini di recupero alla vigilia: i tecnici dovranno attingere alla profondità di rosa, con cambi soprattutto sugli esterni.

  • Lecce – Infortunati: Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
  • Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio muscolare), Buksa (infortunio al polpaccio), Piotrowski (infortunio al ginocchio), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Lecce arriva da un periodo complicato, con poche reti all’attivo e risultati che appesantiscono la classifica. L’Udinese, al contrario, ha trovato ritmo e consapevolezza: successi pesanti e solidità in crescita, soprattutto nelle transizioni. Trend opposti che rendono la gara insidiosa per i salentini e occasione per i friulani di allungare la striscia positiva.

Lecce ko ko ko x ko
Udinese ok x ko ok ok
  • Lecce

Lecce–Parma 1-2; Inter–Lecce 1-0; Milan–Lecce 1-0; Lecce–Lazio 0-0; Torino–Lecce 1-0.

  • Udinese

Torino–Udinese 1-2; Udinese–Pisa 2-2; Udinese–Inter 0-1; Verona–Udinese 1-3; Udinese–Roma 1-0.

L’arbitro di Lecce-Udinese

Designazione affidata ad Antonio Rapuano (Rimini). Assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Rapuano ha diretto 3 gare: 1 rigore assegnato, 13 gialli e nessun rosso, con una media di 4.3 cartellini a partita e 83 falli sanzionati complessivi.

  • Arbitro: RAPUANO
  • Assistenti: CECCONIROSSI C.
  • IV: ABISSO
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: FABBRI

Informazioni interessanti

Tradizione e momento: l’Udinese arriva al Via del Mare con alle spalle una serie utile contro il Lecce e con il vento in poppa dopo due vittorie consecutive. I salentini, invece, faticano a trovare la porta e cercano una scossa proprio davanti al loro pubblico. Storicamente, nella seconda parte di stagione questa sfida ha spesso regalato esiti netti e mai banali, senza pareggi nel girone di ritorno. Occhi su Zaniolo, in crescita come incisività, e su Davis (assente), riferimento offensivo stagionale friulano: la sua mancanza rende centrale il contributo di Bayo e degli inserimenti di Ekkelenkamp. Dalla parte giallorossa, la catena destra con PierottiVeiga potrebbe essere chiave per rompere l’equilibrio, mentre le letture difensive di Gaspar e i riflessi di Falcone saranno determinanti per reggere l’urto. Numeri alla mano, l’Udinese ha raccolto più punti del recente passato dopo 23 giornate e punta a un ulteriore salto; il Lecce, invece, deve spezzare il digiuno realizzativo per non scivolare. Duello fisico a centrocampo e transizioni veloci: dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio.

  • L’Udinese ha vinto le ultime quattro sfide di A contro il Lecce; cerca il quinto acuto consecutivo, striscia che ai friulani non riesce da anni contro la stessa avversaria.
  • Il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque gare interne con l’Udinese in A: tendenza negativa al Via del Mare da invertire.
  • Nel girone di ritorno, tra Lecce e Udinese non si registrano pareggi: bilancio secco, con più successi friulani.
  • Dal 2026 il Lecce ha raccolto appena due punti in A e segnato solo due gol: urge ritrovare concretezza sotto porta.
  • Salentini a secco da quattro gare di campionato: il precedente stop realizzativo più lungo risale all’aprile 2023.
  • Friulani reduci da due vittorie di fila: centrando il tris eguaglierebbero la miglior serie dal febbraio–marzo 2025 (allora dentro anche un successo a Lecce).
  • Trasferte altalenanti per l’Udinese di recente, ma due successi esterni consecutivi riaprono l’obiettivo del tris fuori casa.
  • Con 32 punti dopo 23 gare, questa è una delle migliori partenze bianconere nell’ultimo decennio: con un altro successo si toccherebbe quota 35, dato da alta classifica recente.
  • N’Dri è tra i subentrati più frequenti del campionato (16 ingressi): uno dei due suoi gol in A è arrivato proprio contro l’Udinese.
  • Ekkelenkamp è già a tre reti: ha eguagliato il suo record in A e nei top-5 tornei europei.

Le statistiche stagionali di Lecce e Udinese

Confronto numerico: l’Udinese segna di più (26 a 13) e tira meglio (43,65% di precisione) del Lecce (36%), mantenendo anche un possesso superiore (45,4% vs 43,1%). I salentini però vantano più clean sheet (7 a 5) e difendono l’area con grande presenza nei duelli aerei. PPDA simile (12,8 vs 12,1), segno di pressing medio, mentre sulle corsie il Lecce crossa con maggiore precisione; i friulani creano più key pass e hanno maggiore conversione sotto porta.

Giocatori chiave: nel Lecce i migliori marcatori finora sono a quota 2 (Banda, Coulibaly, Stulic, N’Dri), con Berisha top assistman (3). Più sanzionato Ramadani (7 gialli), rossi per Banda e Gaspar (1). Tra i pali, Falcone ha chiuso la porta in 7 occasioni. Nell’Udinese il capocannoniere è Davis (7), poi Zaniolo (5); re degli assist Atta (3). Più ammonito Zaniolo (5), un rosso per Okoye. In porta, Okoye a 4 clean sheet (più 1 per Sava).

Lecce Udinese
Partite giocate 23 23
Vittorie 4 9
Pareggi 6 5
Sconfitte 13 9
Gol fatti 13 26
Gol subiti 30 34
Possesso palla (%) 43,1 45,4
Tiri in porta (stag.) 54 86
Precisione al tiro (%) 36,0 43,65
PPDA 12,8 12,1
Clean sheet 7 5
Cartellini gialli 44 42
Cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Lecce-Udinese e a che ora inizia?

Domenica 8 febbraio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00.

Dove si gioca Lecce-Udinese?

Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a Lecce.

Chi è l’arbitro di Lecce-Udinese?

L’arbitro è Antonio Rapuano, con assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri.

Lecce-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Parma
Lecce - Udinese
Sassuolo - Inter
Juventus - Lazio
SERIE B:
Monza - Avellino

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio