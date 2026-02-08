Lecce-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Lecce–Udinese accende la 24ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Ettore Giardiniero–Via del Mare di Lecce. Per i salentini è uno scontro salvezza: 17° posto con 18 punti in 23 gare (4 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 13 gol fatti, 30 subiti). I friulani sono 9° a quota 32 (9 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol segnati, 34 incassati), in piena corsa per la parte sinistra della classifica. Match dal peso specifico alto: il Lecce deve invertire la rotta, l’Udinese cerca continuità.
- Probabili formazioni di Lecce-Udinese
- Gli indisponibili di Lecce-Udinese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Udinese
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Udinese
Probabili formazioni di Lecce-Udinese
A poche ore dal via, il Lecce dovrebbe confermare un 4-2-3-1 pratico: con Falcone a dare sicurezza, linee strette e ripartenze affidate a Banda e Pierotti. In difesa, si va verso Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba, mentre in mezzo Ramadani e Coulibaly dovrebbero garantire filtro. Sulla trequarti, Gandelman potrebbe agire tra le linee dietro a Cheddira, con le opzioni Sottil e Stulic pronte a gara in corso. L’Udinese, reduce da un buon momento, si orienterebbe su un 4-4-2 molto verticale: Okoye tra i pali; in retroguardia Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura. Sulle corsie Ehizibue ed Ekkelenkamp potrebbero allungare la squadra, con Atta e Karlström a presidiare il centro. Davanti, tandem mobile Zaniolo–Bayo, ma non è da escludere l’impiego a gara in corso di Zarraga, Miller o Gueye. Assenti pesano: per il Lecce fuori Berisha e Camarda; per l’Udinese out Kamara, Buksa, Piotrowski, Davis. Non risultano squalifiche al momento, ma qualche verifica dell’ultima ora potrebbe ancora incidere sulle scelte.
-
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.
-
- Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura; Ehizibue, Atta, Karlström, Ekkelenkamp; Zaniolo, Bayo.
Gli indisponibili di Lecce-Udinese
Capitolo assenze: il Lecce rinuncia alla qualità tra le linee di Berisha e alla freschezza di Camarda; l’Udinese perde spinta e alternative davanti con Davis e Buksa, oltre alla sostanza di Piotrowski e alla gamba di Kamara a sinistra. Pochi margini di recupero alla vigilia: i tecnici dovranno attingere alla profondità di rosa, con cambi soprattutto sugli esterni.
- Lecce – Infortunati: Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
- Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio muscolare), Buksa (infortunio al polpaccio), Piotrowski (infortunio al ginocchio), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Lecce arriva da un periodo complicato, con poche reti all’attivo e risultati che appesantiscono la classifica. L’Udinese, al contrario, ha trovato ritmo e consapevolezza: successi pesanti e solidità in crescita, soprattutto nelle transizioni. Trend opposti che rendono la gara insidiosa per i salentini e occasione per i friulani di allungare la striscia positiva.
|Lecce
|ko
|ko
|ko
|x
|ko
|Udinese
|ok
|x
|ko
|ok
|ok
- Lecce
Lecce–Parma 1-2; Inter–Lecce 1-0; Milan–Lecce 1-0; Lecce–Lazio 0-0; Torino–Lecce 1-0.
- Udinese
Torino–Udinese 1-2; Udinese–Pisa 2-2; Udinese–Inter 0-1; Verona–Udinese 1-3; Udinese–Roma 1-0.
L’arbitro di Lecce-Udinese
Designazione affidata ad Antonio Rapuano (Rimini). Assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Rapuano ha diretto 3 gare: 1 rigore assegnato, 13 gialli e nessun rosso, con una media di 4.3 cartellini a partita e 83 falli sanzionati complessivi.
- Arbitro: RAPUANO
- Assistenti: CECCONI – ROSSI C.
- IV: ABISSO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: FABBRI
Informazioni interessanti
Tradizione e momento: l’Udinese arriva al Via del Mare con alle spalle una serie utile contro il Lecce e con il vento in poppa dopo due vittorie consecutive. I salentini, invece, faticano a trovare la porta e cercano una scossa proprio davanti al loro pubblico. Storicamente, nella seconda parte di stagione questa sfida ha spesso regalato esiti netti e mai banali, senza pareggi nel girone di ritorno. Occhi su Zaniolo, in crescita come incisività, e su Davis (assente), riferimento offensivo stagionale friulano: la sua mancanza rende centrale il contributo di Bayo e degli inserimenti di Ekkelenkamp. Dalla parte giallorossa, la catena destra con Pierotti–Veiga potrebbe essere chiave per rompere l’equilibrio, mentre le letture difensive di Gaspar e i riflessi di Falcone saranno determinanti per reggere l’urto. Numeri alla mano, l’Udinese ha raccolto più punti del recente passato dopo 23 giornate e punta a un ulteriore salto; il Lecce, invece, deve spezzare il digiuno realizzativo per non scivolare. Duello fisico a centrocampo e transizioni veloci: dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio.
- L’Udinese ha vinto le ultime quattro sfide di A contro il Lecce; cerca il quinto acuto consecutivo, striscia che ai friulani non riesce da anni contro la stessa avversaria.
- Il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque gare interne con l’Udinese in A: tendenza negativa al Via del Mare da invertire.
- Nel girone di ritorno, tra Lecce e Udinese non si registrano pareggi: bilancio secco, con più successi friulani.
- Dal 2026 il Lecce ha raccolto appena due punti in A e segnato solo due gol: urge ritrovare concretezza sotto porta.
- Salentini a secco da quattro gare di campionato: il precedente stop realizzativo più lungo risale all’aprile 2023.
- Friulani reduci da due vittorie di fila: centrando il tris eguaglierebbero la miglior serie dal febbraio–marzo 2025 (allora dentro anche un successo a Lecce).
- Trasferte altalenanti per l’Udinese di recente, ma due successi esterni consecutivi riaprono l’obiettivo del tris fuori casa.
- Con 32 punti dopo 23 gare, questa è una delle migliori partenze bianconere nell’ultimo decennio: con un altro successo si toccherebbe quota 35, dato da alta classifica recente.
- N’Dri è tra i subentrati più frequenti del campionato (16 ingressi): uno dei due suoi gol in A è arrivato proprio contro l’Udinese.
- Ekkelenkamp è già a tre reti: ha eguagliato il suo record in A e nei top-5 tornei europei.
Le statistiche stagionali di Lecce e Udinese
Confronto numerico: l’Udinese segna di più (26 a 13) e tira meglio (43,65% di precisione) del Lecce (36%), mantenendo anche un possesso superiore (45,4% vs 43,1%). I salentini però vantano più clean sheet (7 a 5) e difendono l’area con grande presenza nei duelli aerei. PPDA simile (12,8 vs 12,1), segno di pressing medio, mentre sulle corsie il Lecce crossa con maggiore precisione; i friulani creano più key pass e hanno maggiore conversione sotto porta.
Giocatori chiave: nel Lecce i migliori marcatori finora sono a quota 2 (Banda, Coulibaly, Stulic, N’Dri), con Berisha top assistman (3). Più sanzionato Ramadani (7 gialli), rossi per Banda e Gaspar (1). Tra i pali, Falcone ha chiuso la porta in 7 occasioni. Nell’Udinese il capocannoniere è Davis (7), poi Zaniolo (5); re degli assist Atta (3). Più ammonito Zaniolo (5), un rosso per Okoye. In porta, Okoye a 4 clean sheet (più 1 per Sava).
|Lecce
|Udinese
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|4
|9
|Pareggi
|6
|5
|Sconfitte
|13
|9
|Gol fatti
|13
|26
|Gol subiti
|30
|34
|Possesso palla (%)
|43,1
|45,4
|Tiri in porta (stag.)
|54
|86
|Precisione al tiro (%)
|36,0
|43,65
|PPDA
|12,8
|12,1
|Clean sheet
|7
|5
|Cartellini gialli
|44
|42
|Cartellini rossi
|2
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Lecce-Udinese e a che ora inizia?
-
Domenica 8 febbraio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Lecce-Udinese?
-
Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Udinese?
-
L’arbitro è Antonio Rapuano, con assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.