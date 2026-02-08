Lecce-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e pillole

Lecce-Udinese di Serie A 2025-26, 24ª giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lecce–Udinese accende la 24ª giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 8 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Ettore Giardiniero–Via del Mare di Lecce. Per i salentini è uno scontro salvezza: 17° posto con 18 punti in 23 gare (4 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte; 13 gol fatti, 30 subiti). I friulani sono 9° a quota 32 (9 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 26 gol segnati, 34 incassati), in piena corsa per la parte sinistra della classifica. Match dal peso specifico alto: il Lecce deve invertire la rotta, l’Udinese cerca continuità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Lecce-Udinese

A poche ore dal via, il Lecce dovrebbe confermare un 4-2-3-1 pratico: con Falcone a dare sicurezza, linee strette e ripartenze affidate a Banda e Pierotti. In difesa, si va verso Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba, mentre in mezzo Ramadani e Coulibaly dovrebbero garantire filtro. Sulla trequarti, Gandelman potrebbe agire tra le linee dietro a Cheddira, con le opzioni Sottil e Stulic pronte a gara in corso. L’Udinese, reduce da un buon momento, si orienterebbe su un 4-4-2 molto verticale: Okoye tra i pali; in retroguardia Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura. Sulle corsie Ehizibue ed Ekkelenkamp potrebbero allungare la squadra, con Atta e Karlström a presidiare il centro. Davanti, tandem mobile Zaniolo–Bayo, ma non è da escludere l’impiego a gara in corso di Zarraga, Miller o Gueye. Assenti pesano: per il Lecce fuori Berisha e Camarda; per l’Udinese out Kamara, Buksa, Piotrowski, Davis. Non risultano squalifiche al momento, ma qualche verifica dell’ultima ora potrebbe ancora incidere sulle scelte.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.



V:Sport

Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura; Ehizibue, Atta, Karlström, Ekkelenkamp; Zaniolo, Bayo.



V:Sport

Gli indisponibili di Lecce-Udinese

Capitolo assenze: il Lecce rinuncia alla qualità tra le linee di Berisha e alla freschezza di Camarda; l’Udinese perde spinta e alternative davanti con Davis e Buksa, oltre alla sostanza di Piotrowski e alla gamba di Kamara a sinistra. Pochi margini di recupero alla vigilia: i tecnici dovranno attingere alla profondità di rosa, con cambi soprattutto sugli esterni.

Lecce – Infortunati: Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla coscia), (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio muscolare), Buksa (infortunio al polpaccio), Piotrowski (infortunio al ginocchio), Davis (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Lecce arriva da un periodo complicato, con poche reti all’attivo e risultati che appesantiscono la classifica. L’Udinese, al contrario, ha trovato ritmo e consapevolezza: successi pesanti e solidità in crescita, soprattutto nelle transizioni. Trend opposti che rendono la gara insidiosa per i salentini e occasione per i friulani di allungare la striscia positiva.

Lecce ko ko ko x ko Udinese ok x ko ok ok

Lecce

Lecce–Parma 1-2; Inter–Lecce 1-0; Milan–Lecce 1-0; Lecce–Lazio 0-0; Torino–Lecce 1-0.

Udinese

Torino–Udinese 1-2; Udinese–Pisa 2-2; Udinese–Inter 0-1; Verona–Udinese 1-3; Udinese–Roma 1-0.

L’arbitro di Lecce-Udinese

Designazione affidata ad Antonio Rapuano (Rimini). Assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri. In questa Serie A 2025/26 Rapuano ha diretto 3 gare: 1 rigore assegnato, 13 gialli e nessun rosso, con una media di 4.3 cartellini a partita e 83 falli sanzionati complessivi.

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: CECCONI – ROSSI C.

– IV: ABISSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: FABBRI

Informazioni interessanti

Tradizione e momento: l’Udinese arriva al Via del Mare con alle spalle una serie utile contro il Lecce e con il vento in poppa dopo due vittorie consecutive. I salentini, invece, faticano a trovare la porta e cercano una scossa proprio davanti al loro pubblico. Storicamente, nella seconda parte di stagione questa sfida ha spesso regalato esiti netti e mai banali, senza pareggi nel girone di ritorno. Occhi su Zaniolo, in crescita come incisività, e su Davis (assente), riferimento offensivo stagionale friulano: la sua mancanza rende centrale il contributo di Bayo e degli inserimenti di Ekkelenkamp. Dalla parte giallorossa, la catena destra con Pierotti–Veiga potrebbe essere chiave per rompere l’equilibrio, mentre le letture difensive di Gaspar e i riflessi di Falcone saranno determinanti per reggere l’urto. Numeri alla mano, l’Udinese ha raccolto più punti del recente passato dopo 23 giornate e punta a un ulteriore salto; il Lecce, invece, deve spezzare il digiuno realizzativo per non scivolare. Duello fisico a centrocampo e transizioni veloci: dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare il punteggio.

L’ Udinese ha vinto le ultime quattro sfide di A contro il Lecce ; cerca il quinto acuto consecutivo, striscia che ai friulani non riesce da anni contro la stessa avversaria.

ha vinto le ultime quattro sfide di A contro il ; cerca il quinto acuto consecutivo, striscia che ai friulani non riesce da anni contro la stessa avversaria. Il Lecce ha perso quattro delle ultime cinque gare interne con l’ Udinese in A: tendenza negativa al Via del Mare da invertire.

ha perso quattro delle ultime cinque gare interne con l’ in A: tendenza negativa al Via del Mare da invertire. Nel girone di ritorno, tra Lecce e Udinese non si registrano pareggi: bilancio secco, con più successi friulani.

e non si registrano pareggi: bilancio secco, con più successi friulani. Dal 2026 il Lecce ha raccolto appena due punti in A e segnato solo due gol: urge ritrovare concretezza sotto porta.

ha raccolto appena due punti in A e segnato solo due gol: urge ritrovare concretezza sotto porta. Salentini a secco da quattro gare di campionato: il precedente stop realizzativo più lungo risale all’aprile 2023.

Friulani reduci da due vittorie di fila: centrando il tris eguaglierebbero la miglior serie dal febbraio–marzo 2025 (allora dentro anche un successo a Lecce).

Trasferte altalenanti per l’ Udinese di recente, ma due successi esterni consecutivi riaprono l’obiettivo del tris fuori casa.

di recente, ma due successi esterni consecutivi riaprono l’obiettivo del tris fuori casa. Con 32 punti dopo 23 gare, questa è una delle migliori partenze bianconere nell’ultimo decennio: con un altro successo si toccherebbe quota 35, dato da alta classifica recente.

N’Dri è tra i subentrati più frequenti del campionato (16 ingressi): uno dei due suoi gol in A è arrivato proprio contro l’ Udinese .

è tra i subentrati più frequenti del campionato (16 ingressi): uno dei due suoi gol in A è arrivato proprio contro l’ . Ekkelenkamp è già a tre reti: ha eguagliato il suo record in A e nei top-5 tornei europei.

Le statistiche stagionali di Lecce e Udinese

Confronto numerico: l’Udinese segna di più (26 a 13) e tira meglio (43,65% di precisione) del Lecce (36%), mantenendo anche un possesso superiore (45,4% vs 43,1%). I salentini però vantano più clean sheet (7 a 5) e difendono l’area con grande presenza nei duelli aerei. PPDA simile (12,8 vs 12,1), segno di pressing medio, mentre sulle corsie il Lecce crossa con maggiore precisione; i friulani creano più key pass e hanno maggiore conversione sotto porta.

Giocatori chiave: nel Lecce i migliori marcatori finora sono a quota 2 (Banda, Coulibaly, Stulic, N’Dri), con Berisha top assistman (3). Più sanzionato Ramadani (7 gialli), rossi per Banda e Gaspar (1). Tra i pali, Falcone ha chiuso la porta in 7 occasioni. Nell’Udinese il capocannoniere è Davis (7), poi Zaniolo (5); re degli assist Atta (3). Più ammonito Zaniolo (5), un rosso per Okoye. In porta, Okoye a 4 clean sheet (più 1 per Sava).

Lecce Udinese Partite giocate 23 23 Vittorie 4 9 Pareggi 6 5 Sconfitte 13 9 Gol fatti 13 26 Gol subiti 30 34 Possesso palla (%) 43,1 45,4 Tiri in porta (stag.) 54 86 Precisione al tiro (%) 36,0 43,65 PPDA 12,8 12,1 Clean sheet 7 5 Cartellini gialli 44 42 Cartellini rossi 2 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Lecce-Udinese e a che ora inizia? Domenica 8 febbraio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Lecce-Udinese? Allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare, a Lecce. Chi è l’arbitro di Lecce-Udinese? L’arbitro è Antonio Rapuano, con assistenti Cecconi e Rossi C., IV Abisso, VAR Gariglio, AVAR Fabbri.