Lecce: ufficiali due colpi in entrata

Retrocesso in Serie B, il Lecce si sta rinforzando per il ritorno immediato in massima divisione: il club giallorosso ha annunciato due rinforzi importanti, che andranno ad arricchire la rosa a disposizione del nuovo tecnico Eugenio Corini.

Il primo è l’attaccante Massimo Coda, che ha giocato nella scorsa stagione a Benevento. La punta ha firmato un contratto biennale. A centrocampo in arrivo, dal Pogon Szczecin, il centrocampista Marcin Listkowski: il polacco ha firmato un ingaggio di cinque anni con la società salentina.

OMNISPORT | 26-08-2020 13:14