Per prepararsi alla prossima stagione in Serie B, il Lecce si sta guardando intorno e avrebbe messo nel mirino Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan.

Il classe 1985 si è svincolato a gennaio dagli Orlando City, dove è approdato nel febbraio 2016 ritrovando il suo compagno in rossonero Ricardo Kakà. Negli Stati Uniti l'ex Milan ha disputato cinquantadue gare riuscendo a siglare una rete.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 16:20