Lecce, un volto nuovo è già ai saluti

Avvicinato parecchie volte negli ultimi anni al calcio italiano, Giulio Donati ha alla fine scelto di tornare in Serie A per indossare la maglia del Lecce, quella con la quale si era affacciato al grande calcio dopo i primi passi nelle giovanili dell'Inter.

L'esterno toscano ha quindi chiuso la lunga parentesi professionale in Germania e sarà disponibile per Liverani già per l'ultima partita del 2019. Per rispettare il regolamento, però, e in particolare la regola che consente ai club di Serie A di effettuare due cambi in corsa a stagione inserendo un elemento già in rosa o svincolato, come era Donati, la società ha dovuto escludere dalla rosa dei 25 un elemento, individuato nel terzino rumeno Romario Benzar.

Il classe ’92 sembra destinato alla cessione a gennaio, chiudendo così un’esperienza fallimentare: appena tre le presenze in campionato, l’ultima a settembre, a dispetto dei due milioni investiti dalla società in estate.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 09:39