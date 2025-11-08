Lecce-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Lecce–Verona accende l’11a giornata di Serie A 2025-26 al Via del Mare di Lecce, sabato 8 novembre 2025 alle 15:00. In classifica i salentini sono 15° con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; gol fatti 8, subiti 14), gli scaligeri 19° con 5 punti (0 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; gol fatti 6, subiti 16). Gara delicata: il Lecce cerca continuità davanti al proprio pubblico, il Verona insegue il primo successo stagionale per risalire la graduatoria.
- Probabili formazioni di Lecce-Verona
- Gli indisponibili di Lecce-Verona
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Lecce-Verona
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Lecce e Verona
Probabili formazioni di Lecce-Verona
Il Lecce dovrebbe confermare il 4-2-3-1: davanti a Falcone, linea a quattro con Veiga, Gaspar, Oliveira e Gallo. In mezzo, la coppia Ramadani–Coulibaly darebbe equilibrio, mentre sulla trequarti Morente, Berisha e Banda potrebbero agire alle spalle di Stulic. Occhio alle rotazioni: alternative come Sottil e Pierotti restano opzioni credibili a gara in corso.
Il Verona si orienterebbe sul 3-5-2: terzetto Núñez, Nelsson, Valentini, quinti Belghali e Frese; in mezzo regia fisica con Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede. Davanti, la coppia Giovane–Orban dovrebbe essere in vantaggio, ma non è escluso l’ingresso a gara in corsa di profili più freschi.
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Oliveira, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic.
- Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.
Gli indisponibili di Lecce-Verona
- Lecce – Infortunati: Jean (lesione del legamento crociato), Marchwinski (lesione del legamento crociato), Pierret (problema alla schiena), Perez (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
- Verona – Infortunati: Serdar (infortunio al ginocchio), Oyegoke (infortunio al piede), Suslov (lesione del legamento crociato), Santiago (problema muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Lecce e Verona arrivano al confronto con stati di forma differenti: 7 punti nelle ultime 5 per i salentini, 2 per gli scaligeri.
|Lecce
|ok
|x
|ko
|ko
|ok
|Verona
|ko
|x
|x
|ko
|ko
Questo il dettaglio dei risultati:
- Lecce
Parma-Lecce 0-1; Lecce-Sassuolo 0-0; Udinese-Lecce 3-2; Lecce-Napoli 0-1; Fiorentina-Lecce 0-1
- Verona
Verona-Sassuolo 0-1; Pisa-Verona 0-0; Verona-Cagliari 2-2; Como-Verona 3-1; Verona-Inter 1-2
L’arbitro di Lecce-Verona
Dirige Rosario Abisso di Palermo, assistenti Laudato e Biffi, IV Sacchi J.L., VAR Camplone, AVAR Gariglio. In questa Serie A 2025/26 Abisso ha diretto 3 gare, con 91 falli fischiati, 9 fuorigioco, nessun rigore concesso, 9 gialli e 1 rosso: numeri che suggeriscono gestione ferma e tolleranza limitata sul gioco duro.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: LAUDATO – BIFFI
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: GARIGLIO
Statistiche interessanti
Si affrontano due squadre alla ricerca di punti pesanti: il Lecce ha trovato equilibrio e concretezza lontano da casa, ma in Salento fatica a incidere, mentre il Verona non ha ancora assaporato la vittoria e paga un rendimento offensivo ridotto. Il recente storico al Via del Mare racconta gare tirate e punteggi minimi: spesso decide un episodio. Da un lato c’è la brillantezza di Berisha, dall’altro la fisicità di Giovane e le ripartenze di Orban.
- Dopo le due sfide della scorsa stagione senza sconfitte, il Lecce ha invertito un trend negativo contro il Verona che durava da anni; due pareggi di fila tra le due risalgono solo al 1989.
- Al Via del Mare le ultime quattro gare tra le squadre sono finite 1-0: tre volte per il Verona, l’ultima per il Lecce. Equilibrio estremo e margini ridottissimi.
- Il Lecce ha un rendimento casalingo in calo: 2 punti in casa contro i 7 in trasferta, differenziale peggiore del campionato.
- Segnali di crescita giallorossa: 2 vittorie nelle ultime 5 e ben 3 clean sheet, tanti quanti nelle precedenti 20 presenze in A.
- In casa, il Lecce ha vinto solo una delle ultime 16 e spesso non ha segnato: dieci gare senza reti, comprese le due più recenti.
- Avvio complicato per il Verona: terza volta nella storia senza vittorie nelle prime 10. Nei precedenti casi, niente successo neppure all’11° turno.
- Il Verona ha raccolto un solo successo nelle ultime 19 di A e ha chiuso a zero gol in oltre metà di queste partite.
- Gli scaligeri non hanno ancora segnato né all’inizio né alla fine dei match e sono tra chi incassa di più proprio in quei frangenti.
- Berisha è il faro del Lecce: 3 partecipazioni rete (2 gol, 1 assist), guida per tiri e chance create nel gruppo salentino.
- Giovane, a segno con l’Inter, potrebbe timbrare due gare di fila: è il veronese con più tiri nello specchio e tra i più presenti in area.
Le statistiche stagionali di Lecce e Verona
Numeri alla mano, il Lecce segna e concede di più rispetto al Verona, ma ha una percentuale di possesso palla più alta. Gli scaligeri tirano più spesso e centrano lo specchio con buona frequenza, senza però capitalizzare. La differenza potrebbe farla la solidità: 4 clean sheet per i salentini contro 2 del Verona, mentre le medie gol subiti per gara (1,4 contro 1,6) indicano un equilibrio leggermente favorevole ai padroni di casa.
|Lecce
|Verona
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|5
|5
|Numero di partite pareggiate
|3
|5
|Gol totali segnati
|8
|6
|Gol totali subiti
|14
|16
|Media gol subiti per partita
|1,4
|1,6
|Percentuale possesso palla
|44,0
|37,5
|Tiri totali
|72
|102
|Tiri nello specchio della porta
|28
|52
|Clean sheet
|4
|2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Lecce-Verona?
-
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 (italiane).
- Dove si gioca Lecce-Verona?
-
Allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, a Lecce.
- Chi è l’arbitro di Lecce-Verona?
-
Rosario Abisso, con assistenti Laudato e Biffi; IV Sacchi J.L.; VAR Camplone; AVAR Gariglio.
