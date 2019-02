Leclerc come Vettel: la Ferrari sfreccia a Barcellona

Charles Leclerc imita Sebastian Vettel nella sessione mattutina della seconda giornata di test al Montmelò. Il pilota monegasco, al debutto ufficiale sulla monoposto della Ferrari, ha fatto registrare il tempo di 1’18″247, poco lontano dall’1’18″161 fatto registrare dal compagno di scuderia tedesco nella giornata di lunedì.

Leclerc ha completato ben 73 giri senza alcun tipo di problema. Continua invece a nascondersi la Mercedes: Lewis Hamilton non ha alzato il ritmo ma ha girato con regolarità e provato diverse soluzioni aerodinamiche. Il secondo tempo è di Kevin Magnussen sulla Haas, Antonio Giovinazzi è terzo sull’Alfa Racing. Problemi tecnici per Ricciardo, costretto ai box per il cedimento dell’ala della sua Renault.

Testacoda senza conseguenze per la Toro Rosso dello spagnolo Albon.

I tempi

1. Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 1m18.247s 73 laps

2. Kevin Magnussen DEN Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m19.234s 32 laps

3. Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing C38 1m19.312s 62 laps

4. Lando Norris GBR McLaren F1 Team MCL34 1m19.489s 53 laps

5. Pierre Gasly FRA Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15 1m19.814s 69 laps

6. Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team R.S.19 1m19.886s 28 laps

7. Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m19.928s 74 laps

8. Alexander Albon THA Red Bull Toro Rosso Honda STR14 1m20.046s 61 laps

9. Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team RP19 1m20.433s 45 laps

SPORTAL.IT | 19-02-2019 14:15