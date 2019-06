Leclerc: "Difficile raggiungere le Mercedes"

Charles Leclerc risponde così a chi gli chiede se il Mondiale di Formula 1 è ancora aperto: "Ci proveremo fino alla fine. Siamo consapevoli che il gap è ampio e sarà difficile recuperare. Però noi non molleremo finché non sarà impossibile aritmeticamente".

"Le Mercedes sono molto veloci anche sul passo gara ed è molto difficile raggiungere il loro livello. Come ha dimostrato la seconda parte dell'ultima gara in Francia tutto è possibile, ma se loro non hanno problemi è difficile sfidarli alla pari. Dal nostro canto stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile: in Francia per me è stato un buon weekend, ora devo continuare a migliorare".

