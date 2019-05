Leclerc: "E' un weekend speciale"

Charles Leclerc ha un motivo in più per fare bene al Gran Premio di Monaco: "Quello di casa è sempre un weekend speciale e io ci arrivo vestito di rosso e con la Ferrari ho delle buone opportunità di ottenere dei buoni risultati, anche se nelle curve a bassa velocità di Barcellona abbiamo avuto qualche difficoltà. Ma qui non è la stessa cosa".

"Durante i test siamo riusciti a capire alcune cose ma non sufficienti per arrivare al livello della Mercedes – aggiunge -. Dobbiamo continuare a lavorare per capire qual è il problema".

