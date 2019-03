Leclerc: "E' una gran giornata per me"

Charles Leclerc festeggia la sua prima pole in carriera, ottenuta in Argentina. "Sono estremamente contento. In Australia non avevo fatto una bella qualifica, avevo commesso qualche errore nel Q3 ma ho lavorato sodo e abbiamo fatto un buon lavoro sin dall'inizio della qualifica". "Vettel è un pilota fantastico, ho imparato molto da lui e continuerò a farlo. Ma oggi sono contento di essere in pole e davanti a lui, è una gran giornata per me".

Il compagno di scuderia lo applaude: "Charles ha meritato di essere in pole, ha fatto un lavoro fantastico. Sono contento di essere arrivato almeno secondo, è una buona posizione per domani. La cosa principale è aver ottenuto il risultato desiderato e possiamo continuare a migliorare".

SPORTAL.IT | 30-03-2019 18:35