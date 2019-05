Leclerc e Vettel in coro: 'Siamo forti'

In ritardo già di 35 punti dal leader della classifica Bottas dopo appena quattro gare, Sebastian Vettel non può più sbagliare al Montmelò, dove domenica si correrà il Gran Premio di Spagna.

Alla vigilia del via del weekend iberico il pilota tedesco ha però provato a risollevare l’ambiente: “Il morale è buono, il team è in ottime condizioni e arriviamo qui al Montmelò con tanti aggiornamenti. Il ritardo in classifica non conta, dobbiamo pensare a fare punti e basta. Abbiamo dei pezzi nuovi e un motore rinnovato che pensiamo possano darci una mano. Il nostro obiettivo è di rendere la rossa più veloce: abbiamo un pacchetto promettente, sappiamo di avere un macchina forte, abbiamo solo faticato a mettere insieme tutto”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Charles Leclerc: “Non siamo messi così male come direbbe la classifica. Certo, abbiamo avuto due occasioni, in una ho commesso un errore, in un’altra c’è stato un problema tecnico. Ma la prestazione c’è, dobbiamo mettere tutto insieme nel massimo delle occasioni per esprimere il nostro potenziale completo. La speranza è che i miglioramenti che portiamo qui ci consentano un bel salto in avanti”.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 19:58