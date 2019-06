Leclerc e Vettel non si fidano

Neppure le buone performances nelle prove libere e l’ottima tradizione che le Ferrari vantano in Canada hanno convinto Charles Leclerc e Sebastian Vettel a lasciarsi andare a un po’ d’ottimismo in vista del Gp in programma domenica a Montreal.

Dopo il difficile inizio di stagione, evidentemente, i due piloti delle Rosse vogliono essere cauti, consapevoli della superiorità mostrata fin qui dalle Mercedes.

"Abbiamo migliorato fra la prima e la seconda libera, ma sappiamo che la Mercedes ha qualcosa di più” ha dichiarato Leclerc, primo nelle seconde libere grazie a un tempo di 74 centesimi migliore rispetto a quello di Vettel.

“È stata una giornata contraddittoria. La SF90 non è ancora quella che vorrei. Dovremo trovare il ritmo, perché ritengo che le Mercedes abbiano ancora un vantaggio consistente” ha invece dichiarato il tedesco.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 00:05