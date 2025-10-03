F1, Leclerc scagiona Fusaro dopo il disastro Ferrari a Singapore. Sfottò dei fan di Verstappen: “Fallo anche in gara”

Il clamoroso incidente del pilota di Maranello con Norris all’uscita dai box diventa il caso del giorno a Singapore. Il monegasco prova fare chiarezza mentre Hamilton pensa già a domani

Una prima volta di cui Charles Leclerc avrebbe fatto volentieri a meno. Il pilota della Ferrari è stato protagonista di un clamoroso incidente con Lando Norris nella pitlane di Singapore nel corso di una giornata di prove libere molto convulsa. Fortunatamente per lui nessuna penalità ma solo una multa ma anche la consapevolezza di aver corso un rischio importante. Più tranquillo invece il suo compagno di squadra Lewis Hamilton che sembra guardare con ottimismo alle qualifiche.

La spiegazione di Leclerc

Non c’è grande voglia di parlare dopo quanto accaduto nella pitlane di Singapore, ma dopo aver analizzato la situazione e con maggiore lucidità è lo stesso Charles Leclerc a spiegare lo scontro con la McLaren di Norris: “Ho avuto modo di analizzare quello che è successo – ha detto il monegasco – aveva una camera in faccia e non potevo verificare quello che Ale mi stava dicendo, Mi sono affidato completamente al team. Parlando con lui ho capito che c’era un po’ di confusione con le due McLaren che sono uscite nello stesso momento, pensava che sarebbero uscite più lentamente e non ho ricevuto il segnale di stop. Ma sono cose che succedono. Era un momento delicato perché ci sono state tante bandiere rosse e tutti avevano fretta di tornare in pista. Ovviamente avremmo preferito evitare ma sono cose che capitano”.

Hamilton ottimista

Il decimo tempo nelle prove libere sembra non pesare a Lewis Hamilton che chiude il suo venerdì a Singapore con più sensazioni positive che negative. Il pilota inglese ha trovato un buon feeling con la sua monoposto e spera in qualcosa di positivo in chiave qualifiche: “La McLaren rimane molto veloce e per noi riuscire a trovare un giro pulito e senza traffico è stato molto complicato. Ma credo che dalla giornata di oggi ci portiamo a casa più cose positive. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto da una sessione all’altra. Penso che stanotte non cambieremo molto, cercheremo di rifinire il setup e vedere se c’è la possibilità di avvicinarci alla McLaren”.

Lo sfottò dei fan di Verstappen

Mondiale piloti chiuso? Forse no. Almeno non la pensano così Max Verstappen e i suoi fan. Il pilota della Red Bull è sembrato in palla anche a Singapore e ha tutte le intenzioni di provare a insidiare il duo che comanda la classifica piloti, Piastri-Norris. Impresa impossibile forse per tutti ma non per uno dl talento dell’olandese e l’incidente di Leclerc con Norris scatena l’ironia dei suoi tifosi: “Si vede che Leclerc odia la McLaren magari può farci un favore anche in gara e provare a ripetere l’incidente, sarebbe meglio se lo facesse con Piastri”.

