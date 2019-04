Leclerc: "Ho buttato via tutto"

Charles Leclerc si autoflagella dopo l'incidente che ha compromesso le sue prove ufficiali a Baku: "Sono stato stupido, lo penso veramente. Non posso fare questo, il team merita molto di più e tutta la gente molto di più di questo. C'era grande speranza in questa qualifica ma ho buttato tutto nel cestino, colpa mia".

"Mi prendo tutta la responsabilità ma domani spero di tornare più forte di oggi. Non sono stato all'altezza e sono molto arrabbiato. Dalle prove libere stava andando tutto molto bene e c'era il potenziale per fare la pole. Non penso abbia influito la scelta delle gomme anche perché avevo fatto un buon primo giro". Il monegasco partirà dal nono posto.

SPORTAL.IT | 27-04-2019 18:14