Leclerc: "Ho dato tutto"

Charles Leclerc cerca di accontentarsi del suo terzo posto nel Gran Premio di Francia. "Negli ultimi due giri stavo riprendendo Bottas abbastanza velocemente, ci ho creduto fino agli ultimi metri del GP".

"Ho dato davvero tutto. Le Mercedes erano troppo veloci e noi abbiamo gestito le gomme. Verso la fine sono riuscito a riprendere Bottas perché forse faticava con le gomme. Purtroppo non c'erano abbastanza giri per provare l'attacco ma oggi per noi è stata una grande gara rispetto alle simulazioni del venerdì".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 17:25