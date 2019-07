Charles Leclerc a Sky ha commentato così l'errore che l'ha costretto al ritiro nel Gran Premio di Germania quando era secondo: "E' stato sufficiente un errore per rovinare tutto".

"L'asfalto che c'è nelle vie di fuga però non va bene – continua il monegasco -, il mio errore non era grave: in quella zona ai margini della pista c'era zero grip, era come se fossi sul ghiaccio. Non voglio però discolparmi dal mio errore".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 17:37