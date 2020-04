Leclerc, il messaggio conquista i tifosi Ferrari e non solo

Charles Leclerc ha oramai conquistato i tifosi della Ferrari. Non bastasse la sua velocità e i suoi numeri sulla monoposto di Maranello, in queste ore il pilota monegasco ha conquistato anche il cuore degli italiani. Lo ha fatto con un messaggio e una foto speciale.

Leclerc scende in pista. Con gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup, Charles Leclerc sta partecipando ad una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it. Campagna a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Cristiano Ronaldo ma non solo Alessandro Del Piero, Fedez, Valeria Golino, Papu Gomez, Giovanni Malagó, Paolo Maldini, Federica Pellegrini, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Alessandro Zanardi e Javier Zanetti che hanno aderito all’iniziativa, mettendoci la propria immagine per promuoverla.

Dalla rossa alla Croce Rossa. Il pilota della Ferrari ha chiesto ai suoi followers di aiutare la Croce Rossa Italiana con una donazione volta a finanziare questa campagna benefica. “In questo momento di emergenza anche la più piccola azione può portare a un risultato enorme. Uniamoci e continuiamo a combattere questa sfida con coraggio. Aiutatemi a sostenere chi non si arrende mai” ha scritto il monegasco sui suoi canali social. L’iniziativa, alla quale partecipano anche altre stelle dello sport e celebrità, va verso i centomila euro raccolti.

Tifosi orgogliosi di Charles. Non sono mancati gli apprezzamenti dei ferraristi, ma non solo, di tutti gli estimatori di Leclerc, sui suoi social: “Grazie, grazie davvero” è il messaggio più twittato ma ci sono anche i “Charles ti amiamo!”; “Sei una persona meravigliosa, grazie Carletto”; “Grande Charles, un ragazzo d’oro che aderisce sempre a tutte le iniziative benefiche”; “È in questi momenti che si vede un VERO campione…grazie da parte di tutta l’Italia”.

In this moment of emergency even the tiniest action can lead to an enormous result. Let’s join together and continue fighting this challenge with courage. Help me support those who never give up. Donate to at https://t.co/dx7bcB7RYi

#BeyondTheMask pic.twitter.com/RkCmnQx56N

April 10, 2020