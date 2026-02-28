Leclerc, la svolta: nozze con Alexandra Saint Mleux in Ferrari prima di Melbourne, all in di Charles

Charles Leclerc analizza i cambiamenti che lo attendono con le nuove monoposto 2026. Inoltre il pilota Ferrari convola finalmente a nozze con Alexandra Saint Mleux

Prima dell’avvio della stagione 2026 di F1, Charles Leclerc sistema un tassello della sua vita privata sposandosi con Alexandra Saint Mleux: non ci sarà molto tempo per lune di miele giacché siamo alla vigilia del primo appuntamento stagionale, in quel di Melbourne, delicato (soprattutto per la Ferrari) anche per via del debutto in gara della nuova generazione di monoposto.

Leclerc e le nuove monoposto: “Dovremo cambiare lo stile di guida”

Come sappiamo, le nuove vetture chiudono con il ciclo passato dell’effetto suolo per veicoli con nuove power unit, dove la componente elettrica ha maggior enfasi rispetto a prima e che al tempo stesso richiedono un maggior contributo attivo da parte del pilota.

Cosa che aveva già fatto notare, seppur con toni polemici, Max Verstappen. Meno caustico e anzi, più incuriosito della cosa, Leclerc. Come riporta RacingNews365 il monegasco ritiene che la nuova generazione di auto, più leggere e con una aerodinamica rivisitata, impongano ai piloti di riconsiderare il proprio stile di guida (cosa che ha suscitato le preoccupazioni di Verstappen, abituato ad un modo arrembante di gestire le corse): “Dobbiamo svolgere molto più lavoro sull’abitacolo, anziché pensare semplicemente a guidare”.

“Con queste auto si può essere più estremi nello sperimentare lo stile di guida”

Leclerc ha proseguito: “Bisogna sfruttare al massimo i sistemi di cui adesso siamo dotati, e dobbiamo pensare molto di più ed essere più concentrati rispetto al passato, anche se dal punto di vista della guida è qualcosa a cui eravamo già abituati passando dalle qualifiche alla gara dove dovevamo comunque cambiare lo stile di guida”. Il monegasco poi ha sottolineato come si avverta la differenza di peso, sui 30 kg in meno rispetto alle precedenti monoposto, cosa che genera maggior sovrasterzo.

“Con queste auto si può essere più estremi nello sperimentare lo stile di guida”, ha proseguito il pilota. Insomma, l’approccio dovrà essere più ragionato, servirà del tempo per capire come gestire meglio le vetture che comportano non solo un cambiamento tecnico ma anche di mentalità da gara, in particolare nella gestione dell’energia in frenata dopo che la componente dell’MGU-H è stata eliminata.

Di certo gli esiti dei test in Bahrain per la Ferrari sono stati abbastanza positivi, con Leclerc che in particolare si è reso protagonisti di ottimi tempi sul giro. Come ha sostenuto nei giorni scorsi Riccardo Patrese il monegasco è “arrabbiato per non avere ancora vinto il Mondiale”, cosa che lo spinge a voler dare il massimo in una stagione fondamentale anche per il suo futuro a Maranello.

Leclerc convola a nozze con Saint Mleux

Futuro che sarà al fianco di Alexandra Saint Mleux, influencer e modella (anch’essa nata a Monaco) attiva nel mondo delle gallerie e del collezionismo d’arte. I due promessi sposi dello scorso 2 novembre hanno dato corso al loro impegno civile e si sono sposati questa settimana a Montecarlo, in una cerimonia privata.

Delle poche immagini che trapelano si vedono gli sposini sfrecciare sulle strade del Principato a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa, esemplare del 1957 in produzione sino al 1961, dotata di un motore V12 e ambita dai collezionisti di tutto il mondo: nel 2014 un esemplare è stato valutato quasi 40 milioni di dollari in Gran Bretagna.

Questa sarà quindi la prima stagione di Leclerc coniugato Saint Mleux: magari la stabilità affettiva potrà dargli ulteriori motivazioni, già comunque alte e roboanti, per il campionato che sta per aprirsi (salvo imprevisti legati alla difficile situazione globale delle ultime ore, che rendono più complicati gli spostamenti verso l’Australia e non solo: intanto sono stati annullati i due giorni di test Pirelli in Bahrain proprio per via dello scoppio della guerra in Iran).