Leclerc non dimentica: "Voglio i ruota a ruota"

Il Circus della Formula 1 si è spostato in Inghilterra per lo storico Gp di Silverstone, ma la mente di Charles Leclerc è ancora ferma al Gp d’Austria e al suo rocambolesco epilogo.

Il pilota monegasco è tornato sulla decisione di non punire Verstappen per il contatto nel finale: "Nel passato, incidenti meno gravi sono stati penalizzati con più severitù. Ma se possiamo gareggiare così mi va bene. Ruota a ruota ai piloti piace. Deve solo essere chiato per tutti"

"La gara preferisco vincerla in pista – ha concluso Leclerc – Anche se alla fine non mi interessava più di tanto la vittoria, anche se è quella che voglio più di nessun altro, perché la prima è speciale".

SPORTAL.IT | 11-07-2019 21:56