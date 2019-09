Leclerc: "Non ho pensato alle scie, ma solo a me"

Charles Leclerc commenta soddisfatto la pole conquistata a Spa: "Ho avuto ottime sensazioni, il mio primo settore non è stato fantastico perché c'era molto traffico, ma dopo quel punto siamo stati molto forti. Non ho pensato tanto alle scie, ma solo a me e sono stato contento, abbiamo fatto un po' di fatica nel passo gara, ma oggi anche quello sembrava molto buono".

Così Vettel: "La prima fila non è male, ero troppo in coda per lottare per la pole, ma non è male per la gara. Spero che in gara potremo avere un buon passo, con il fresco previsto domenica dovremmo andare meglio".

SPORTAL.IT | 31-08-2019 17:40