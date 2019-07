Leclerc parla di Vettel e della Ferrari: "Manca qualcosa"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in un’intervista a Sport Bild ha parlato del momento che sta vivendo la scuderia di Maranello: “Sapevo che venire alla Ferrari significava dover vincere. Sento che in questo momento manca ancora qualcosa. A volte abbiamo difficoltà come squadra, ma stiamo cercando di capire cosa c’è di sbagliato e risolverlo”.

Sul suo lavoro: “Il mio approccio consiste nel dare il meglio che posso in macchina. Non penso a quello che gli altri dicono o si aspettano. Mi concentro sul lavoro e, se tutto va per il verso giusto e farò le cose per bene, i risultati arriveranno. Ne sono abbastanza convinto. La pressione non influisce, non la sento“.

Sul suo rapporto con Sebastian Vettel: “Penso che sia una fortuna per me averlo nel team. È un grande campione, ha vinto molte gare e titoli mondiali. Nel mio primo anno in Ferrari posso solo che imparare da lui. È bello vedere come lavora. Penso che sappia gestire bene la pressione. Quando vinci tutti i titoli che ha vinto, tutti si aspettano soltanto vittorie da te”.

“Si ritirerà? Non posso parlare per lui, ma mi sembra più motivato che mai: sta lavorando duramente per tirare fuori il meglio dalla squadra e da se stesso. Penso che se anche dovessi vincere, questa non sarebbe per lui una motivazione per lasciare”.

Per molti Verstappen sarà il suo arcirivale in futuro: “Sarebbe divertente. Abbiamo corso insieme nei kart per molto tempo. Combattere con lui per il titolo nei prossimi anni sarebbe fantastico. Penso ci saranno anche altri piloti che potranno lottare con noi. Abbiamo una nuova generazione in arrivo, corro contro di loro da tanto: Albon, Norris, Russell. Spero che ci troveremo a combattere tra di noi per il titolo in futuro”.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 11:30