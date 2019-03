Leclerc: "Potevo passare Vettel"

Charles Leclerc ha chiuso con un quinto posto il Gran Premio d'Australia, al debutto sulla Ferrari. Queste le sue considerazioni: "Ho fatto una buona partenza, ho provato a superare sia Verstappen che Vettel in partenza. Sono finito sull'erba? Ho voluto passare Max all'esterno ma non c'era più spazio in uscita, ho perso la posizione, ho fatto un errore nel primo stint, ma la macchina era difficile da guidare".

"Avevo ritmo per superare Vettel? Penso di sì ma il team ha deciso di mantenere le posizioni, non c'era niente in più da vincere o perdere. Poco ritmo? Il primo stint è stato più difficile, il secondo mi è sembrato più positivo, adesso dobbiamo analizzare i dati, ma non abbiamo al momento la spiegazione".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 09:00