Charles spegne sul nascere ogni voce legata a un possibile addio a fine stagione: il pilota monegasco ha rinnovato con la Ferrari, pur senza specificare la durata dell’accordo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Alla vigilia del gran premio di casa, la notizia più attesa: Charles Leclerc rinnova con la Ferrari, mettendo a tacere ogni voce legata a un possibile addio che per qualcuno era già nell’aria, già a partire dal 2027. Ferrari non ha comunicato la durata del nuovo accordo, limitandosi a definirlo pluriennale. “È quello che ho sempre voluto, non potrei essere più felice”, il primo commento del pilota monegasco.

Charles lanciato verso il record di GP con la Rossa

Le parole del monegasco: “Realizzo un altro mio sogno”

Vasseur rende omaggio a Charles: “Vive il legame con il team come pochi”

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Charles lanciato verso il record di GP con la Rossa

In Ferrari dal 2019, Leclerc di fatto è andato a negoziare un accordo che potrebbe vestirlo di rosso sino al termine della carriera (è classe 1997).



Un vero e proprio predestinato che peraltro potrebbe andare a riscrivere il libro dei record e puntare a diventare il pilota ferrarista con il maggior numero di gran premi disputati in Formula Uno: ad oggi gli mancano 25 gare per raggiungere le 180 disputate da Michael Schumacher (Leclerc è a 155), e probabilmente il traguardo verrà raggiunto nell’arco di meno di poco più di un anno.

Le parole del monegasco: “Realizzo un altro mio sogno”

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team”, ha commentato il pilota monegasco.



“È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello.



Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”.

Vasseur rende omaggio a Charles: “Vive il legame con il team come pochi”

“Charles è parte della famiglia Ferrari”, si legge nelle parole di Fred Vasseur inserite all’interno del comunicato con il quale Cavallino Rampante ha reso partecipe il mondo dell’avvenuto accordo con Leclerc.



“Questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta.



Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”.