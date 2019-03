Leclerc tradito dalla Ferrari, vince Hamilton. Vettel disastroso

Seconda gara, seconda amarissima delusione per la Ferrari. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, teatro della seconda prova del Mondiale 2019 di Formula 1, a trionfare è stato Lewis Hamilton, al primo successo della stagione.

Una corsa all’insegna della sfortuna per Charles Leclerc, che ha dominato per larghi tratti la gara ed è andato a un passo dal conquistare la prima vittoria della carriera ad appena 21 anni.

Il successo del pilota monegasco è però sfumato a causa di un guasto al motore nei giri finali che hanno visto il ferrarista perdere i quasi 30 secondi di vantaggio sul campione del mondo della Mercedes, poi vincitore della Gran Premio: Leclerc ha chiuso con un mesto terzo posto, superato anche da Valtteri Bottas. Verstappen quarto, Vettel solo quinto a causa di un testacoda.

Partito dalla pole position, dopo aver rifilato in qualifica due decimi a Vettel e un secondo a Hamilton, Leclerc ha pagato dazio all’emozione solo in avvio, facendosi superare in partenza dallo stesso compagno di squadra, autore di un buono spunto. La situazione si è però ribaltata già dopo sei giri, tanti ne ha impiegati l’ex pilota dell’Alfa Sauber per superare sia Bottas, che lo aveva sopravanzato al via al pari di Vettel, che il tedesco. Da quel momento la gara del giovane Charles è stata in discesa, con l’unica missione di gestire i delicati momenti dei pitstop. Il vantaggio sugli inseguitori è via via aumentato fino a raggiungere i dieci secondi, grazie all’ottimo stile di guida del neo ferrarista, che è stato agevolato anche dal testa a testa tra Hamilton e Vettel per la seconda posizione.

Il campione del mondo sembrava destinato a soccombere a causa di qualche difficoltà di troppo con le gomme: neppure l’undercut prima della seconda sosta aveva modificato la situazione, ma a rovinare tutto per la Ferrari è stato l’errore commesso da Vettel al 38° giro quando, dopo aver subito il sorpasso dell’inglese, la Ferrari del tedesco si è girata scivolando addirittura in sesta posizione, prima di chiudere quinto. Sembrava essere solo un episodio in grado di rovinare la festa e invece il guasto al motore di Leclerc ha gelato l’intero box della Ferrari, i tifosi sulle tribune e i telespettatori.

Ordine d’arrivo. I primi dieci

1 L. Hamilton (Mercedes)

2 V. Bottas (Mercedes)

3 C. Leclerc (Ferrari)

4 M. Verstappen (Red Bull)

5 S. Vettel (Ferrari)

6 L. Norris (McLaren)

7 K. Raikkonen (Alfa Romeo)

8 P. Gasly (Red Bull)

9 A. Albon (Toro Rosso)

10 S. Perez (Racing Point)

SPORTAL.IT | 31-03-2019 18:55