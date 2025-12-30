Leclerc, l'ultima beffa del 2025: salta il viaggio in Antartide con Alexandra. La promessa del monegasco

Sta per calare il sipario sul 2025 e, come di consueto, è tempo di bilanci. Anche per Charles Leclerc, che con la solita sincerità si confessa sui social. Il suo anno si chiude con un’ultima e molto poco gradita beffa: è infatti saltato il viaggio che aveva in programma in Antartide con la sua futura moglie Alexandra e a cui teneva molto.
Leclerc non è certo uno che si nasconde. Ed è questo il motivo per cui i tifosi della Ferrari lo hanno sempre apprezzato e sostenuto, nonostante il gap evidente con i primi della classe. L’ultima annata si è chiusa con un amaro quinto posto a -77 dalla quarta piazza occupata da Russell: sette i podi totali, ma zero successi.
E serve a poco aver stravinto la ‘sfida interna’ col deludente Hamilton: il popolo di Maranello chiede di più, vuole di più. Charles lo sa e sui social torna a ribadire quanto più volte affermato nel corso della stagione: “Un anno molto positivo fuori dalla pista. Un anno molto difficile in pista. Grazie di cuore a tutti voi che mi seguite e mi sostenete nei momenti belli e brutti”.
Bisogna provare a far meglio, decisamente meglio. Alzare l’asticella. Perché l’ultimo titolo piloti risale al 2007, quello costruttori al 2008. Una vita fa. E il nuovo regolamento impone un inverno di duro lavoro per arrivare pronti – si spera – al primo appuntamento del Mondiale in programma a inizio marzo in Australia.
Dettagli che non spaventano il monegasco della Ferrari. “Contate su di me: darò tutto nel 2026, così potremo ottenere ancora più vittorie e più successi in pista. Buone feste e arrivederci all’anno prossimo” ha scritto. Ai tifosi della Rossa non resta che incrociare le dita e sperare che il vento possa davvero cambiare.
Prima di tornare al volante della Ferrari, Leclerc aveva pianificato un viaggio in Antartide con la sua compagna e futura moglie Alexandra Saint Mleux.
Lo aveva annunciata qualche settimana fa – dopo il sì alla proposta di matrimonio – con entusiasmo: “Sto per fare un viaggio molto, molto speciale: andrò in Antartide. Sarà un modo per ricaricare le batterie”. Ma un contrattempo ha stravolto i piani del pilota e della sua metà, come annunciato ai fan nel suo ultimo post: “Non aspettate le foto dell’Antartide: un problema tecnico sulla barca ha fatto sì che tutto fosse annullato 3 giorni fa”.