Leclerc, l'ultima beffa del 2025: salta il viaggio in Antartide con Alexandra. La promessa del monegasco

In un post sui social il pilota della Ferrari ha tracciato il bilancio del 2025 con la solità sincerità che lo contraddistingue: i propositi per il nuovo anno

Sta per calare il sipario sul 2025 e, come di consueto, è tempo di bilanci. Anche per Charles Leclerc, che con la solita sincerità si confessa sui social. Il suo anno si chiude con un’ultima e molto poco gradita beffa: è infatti saltato il viaggio che aveva in programma in Antartide con la sua futura moglie Alexandra e a cui teneva molto.

Ferrari, il bilancio di Leclerc

Leclerc non è certo uno che si nasconde. Ed è questo il motivo per cui i tifosi della Ferrari lo hanno sempre apprezzato e sostenuto, nonostante il gap evidente con i primi della classe. L’ultima annata si è chiusa con un amaro quinto posto a -77 dalla quarta piazza occupata da Russell: sette i podi totali, ma zero successi.

E serve a poco aver stravinto la ‘sfida interna’ col deludente Hamilton: il popolo di Maranello chiede di più, vuole di più. Charles lo sa e sui social torna a ribadire quanto più volte affermato nel corso della stagione: “Un anno molto positivo fuori dalla pista. Un anno molto difficile in pista. Grazie di cuore a tutti voi che mi seguite e mi sostenete nei momenti belli e brutti”.

I propositi per il nuovo anno

Bisogna provare a far meglio, decisamente meglio. Alzare l’asticella. Perché l’ultimo titolo piloti risale al 2007, quello costruttori al 2008. Una vita fa. E il nuovo regolamento impone un inverno di duro lavoro per arrivare pronti – si spera – al primo appuntamento del Mondiale in programma a inizio marzo in Australia.

Dettagli che non spaventano il monegasco della Ferrari. “Contate su di me: darò tutto nel 2026, così potremo ottenere ancora più vittorie e più successi in pista. Buone feste e arrivederci all’anno prossimo” ha scritto. Ai tifosi della Rossa non resta che incrociare le dita e sperare che il vento possa davvero cambiare.

L’ultima beffa del 2025: niente Antartide

Prima di tornare al volante della Ferrari, Leclerc aveva pianificato un viaggio in Antartide con la sua compagna e futura moglie Alexandra Saint Mleux.

Lo aveva annunciata qualche settimana fa – dopo il sì alla proposta di matrimonio – con entusiasmo: “Sto per fare un viaggio molto, molto speciale: andrò in Antartide. Sarà un modo per ricaricare le batterie”. Ma un contrattempo ha stravolto i piani del pilota e della sua metà, come annunciato ai fan nel suo ultimo post: “Non aspettate le foto dell’Antartide: un problema tecnico sulla barca ha fatto sì che tutto fosse annullato 3 giorni fa”.