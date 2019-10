F1, Leclerc: "Verstappen? Non sono preoccupato"

Charles Leclerc ha commentato il suo sesto posto nel Gran Premio del Giappone. Il pilota monegasco è stato costretto a una gara di rimonta dopo l’incidente con Verstappen: “Mi sono divertito, ma la sesta posizione non è ciò che volevo e che meritava la squadra. La partenza è stata difficile, dopo l’incidente in curva 2 non c’è stata la possibilità di fare molto di più. E’ un peccato, ma va bene così. Non so cosa decideranno i Commissari, non credo che sia successo niente di speciale. Ho preso tanto sottosterzo e ci siamo toccati, aspettiamo e vediamo cosa succederà”.

In generale, Leclerc fa un bilancio del weekend nipponico: “Le cose positive, sono la pole position di Vettel e la mia prima fila. Sicuramente in gara dobbiamo migliorare, in qualifica mi sento bene ma in gara fatico. Bisogna lavorare per crescere”.

SPORTAL.IT | 13-10-2019 09:44