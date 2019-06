Lega B, nota sul playout

Alla vigilia della disputa dell’andata del playout di Serie B tra Salernitana e Venezia, la Lega è intervenuta attraverso un comunicato volto a mettere a tacere i malumori dei giocatori delle due squadre dopo che lo spareggio per evitare la retrocessione era stato prima soppresso dal Direttivo della Lega, poi restaurato dal Tar del Lazio, ma soprattutto per rispondere all’Aic, che in un altro comunicato aveva definito la situazione "anomala" e la partita "ingiocabile".

"La Lega B – si legge – contesta quanto affermato dall'Aic nel comunicato del 4 giugno, rilevando in particolare la totale estraneità della Lega B alle criticità derivanti da fattori che esulano dalle proprie prerogative che attendono a dinamiche esclusivamente collegate alla giustizia e ai controlli".

"Appare altresì improprio e infondato – conclude la Lega B – parlare di soli 5 giorni di preavviso in quanto, i playout si sarebbero giocati era noto ufficialmente fin dal 23 maggio".



SPORTAL.IT | 04-06-2019 23:49