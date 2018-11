Lega Pro all'attacco: "Vogliamo sette promozioni"

Dopo oltre dieci anni da Segretario Generale, Francesco Ghirelli ha preso il posto di Gabriele Gravina alla presidenza della Lega Pro. Il mandato, “arricchito” dalla novità Cristiana Capotondi come vice-presidente, avrà durata biennale, si spera sufficiente per rimettere in carreggiata una categoria reduce da anni più che sofferti sul fronte iscrizioni e fallimenti e da un’estate sportivamente drammatica per la nota vicenda dei ripescaggi.

Intervenuto nella trasmissione televisiva 'Corner', Ghirelli sembra avere le idee chiare su uno dei primi nodi da dipanare, il numero delle promozioni dalla C alla B in questa stagione, per riportare il format del torneo cadetto a 22 squadre: "Non ci potrà essere la beffa dopo il danno. Per noi la Serie B è a 22 squadre, per cui proporremo 7 promozioni alla fine di questa stagione".

Ghirelli ha annunciato anche l’intenzione di cancellare una delle ultime novità introdotte dall’era Gravina, quella della Final Four dei playoff in campo neutro, per tornare alla formula con andata e ritorno tra le due finaliste: "Sono intenzionato a restituire la finale play-off alle città partecipanti. Sarà tra le mie prime richieste al prossimo consiglio direttivo della Lega Pro".



SPORTAL.IT | 20-11-2018 14:40