Lega Pro e Serie D, stop per lutto

In attesa di contarsi e decidere il da fare nella riunione del 22 agosto in vista dell’avvio del campionato, la Lega Pro ha deciso di fermarsi in segno di lutto per la tragedia di Genova.

Il presidente della Lega, Gabriele Gravina, ha infatti comunicato la decisione di non far svolgere le partite della seconda giornata della Coppa Italia di categoria che erano in programma per domenica 19, all’indomani dei funerali solenni delle 39 vittime del crollo del Ponte Morandi e della giornata di lutto nazionale:

"La Lega Pro – si legge nel comunicato ufficiale – in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Le gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica sarranno rinviate a data da destinarsi. La Lega Pro ed i suoi club rinnovano la vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti gli abitanti di Genova".

Analoga decisione è stata assunta dalla Serie D, che ha rinviato le partite del primo turno di Coppa Italia.



SPORTAL.IT | 17-08-2018 22:05