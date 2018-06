Lega Pro, Gravina annuncia l'addio

Durerà appena tre anni il “regno” di Gabriele Gravina sulla Lega Pro. L’ex presidente del Castel di Sangro dei miracoli, nonché storico capo-delegazione della Nazionale Under 21, ha infatti annunciato l’intenzione di dimettersi dall’incarico nel dicembre 2015, e mantenuto nel novembre successivo, quando Gravina subentrò a Mario Macalli.

Il dirigente abruzzese ne ha parlato presso la Lega Dilettanti al termine dell’incontro con le componenti per discutere delle elezioni federali, spiegando le proprie intenzioni: “Non concluderò il mio mandato, ma voglio essere chiaro e anticipo che non permetterò mai che ci sia il commissariamento della Lega Pro. Sapete che le dimissioni del presidente comportano il decadimento di ogni organo, significa non permettere l'attività elettiva, quindi io devo permettere che ci sia dimissione ed elezione in contemporanea".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 19:25