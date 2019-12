Il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara, per risolvere i problemi in merito al vertice di Legabasket, ha proposto per la sostituzione di Egidio Bianchi il nome di Livio Proli, ex presidente dell'Olimpia Milano.

"E’la persona giusta per risollevare la Lega. Proporrò il suo nome alla prossima assemblea del 13 gennaio, sperando di ricevere il suo consenso", sono le parole riportate dalla rosea.

