Giancarlo Sacco non è più il capo allenatore del Legnano Basket.

“I Knights ringraziano Sacco per l’impegno profuso in questi mesi e augurano le migliori fortune all’allenatore per il prosieguo della propria carriera sportiva” si legge nella nota diramata dalla società biancorossa.

La squadra è stata affidata ad Alberto Mazzetti con vice Massimo Corrado, Silvio Saini e Davide Giglietti.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 20:35