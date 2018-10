Leicester, c'è l'annuncio: "Srivaddhanaprabha è morto"

Il presidente e proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, è morto. L’annuncio ufficiale della triste notizia è stato dato dallo stesso club inglese nella tarda serata di domenica, oltre 24 ore dopo il tragico schianto dell’elicottero sul quale il magnate thailandese era solito spostarsi prima e dopo le partite della sua squadra.

Quella successiva al pareggio per 1-1 contro il West Ham sembrava una giornata come le altre. Srivaddhanaprabha, che era arrivato al 'King Power Stadium' a bordo del proprio velivolo, era risalito per lasciare lo stadio, ma la sua vita sarebbe finita nel più tragico e inatteso dei modi appena 200 metri dopo, quando l’elicottero è precipitato all’interno del parcheggio dell’impianto, trasformandosi in una palla di fuoco. Sono seguiti minuti di angoscia per capire se davvero Srivaddhanaprabha si trovava sul velivolo, ma era chiaro a tutti fin da subito che nella tragedia non ci sarebbero stati superstiti.

Srivaddhanaprabha era patron del Leicester dal 2010 e presidente dal 2011 e resterà nella storia per il titolo di Premier conquistato nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina.

Per tutta la giornata di domenica si sono attese comunicazioni ufficiali, il programma della Premier è proseguito pur con profonda mestizia, poi ecco il comunicato delle 'Foxes' che ha confermato la notizia e il fatto che sull’elicottero non c’era nessuno dei figli di Srivaddhanaprabha e che ha annunciato il rinvio delle prossime due partite, contro Southampton in Coppa di Lega e contro il Cardiff. Morti anche due membri dello staff di Srivaddhanaprabha, Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, e i due piloti, Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz.

"Con grande dolore e con il cuore spezzato confermiamo che il nostro presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, è tra le vittime dello schianto in elicottero di sabato sera al di fuori del King Power Stadium insieme ad altre quattro persone. Nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta. Il mondo ha perso un grande uomo: gentile, generoso, la cui vita era dedicata all'amore della sua famiglia e di tutti coloro che ha guidato con successo. Il Leicester FC è diventata una famiglia sotto la sua guida. Una famiglia che adesso piange la sua scomparsa, ma vuole proseguire sulla strada che lui ci ha mostrato.

l nostro pensiero va alla famiglia Srivaddhanaprabha e alle famiglie di tutti coloro che erano a bordo in quel momento. Un libro di condoglianze, che sarà condiviso con la famiglia Srivaddhanaprabha, sarà aperto al King Power Stadium dalle 8 di mattina di martedì 30 ottobre per tutti i sostenitori che vogliono rendere omaggio. Coloro che non possono raggiungere il King Power Stadium ma vogliono lasciare il loro messaggio possono farlo tramite un libro online di cordoglio. Il club è molto toccato dalla risposta del mondo del calcio e dai messaggi di solidarietà ricevuti, profondamente apprezzati in questo momento difficile".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 23:54