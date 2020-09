Leicester, in arrivo Under

Cengiz Under sta per vestire la maglia del Leicester. L’attaccante esterno della Roma si trasferisce in Premier League, non più in prestito con obbligo di riscatto come fissato in un primo momento, ma solo con diritto.

Il club inglese pagherà 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e 24 per l’eventuale riscatto. Il turco ha già superato le visite mediche e dovrebbe a breve firmare per le Foxes.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 19-09-2020 10:41