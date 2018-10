Leicester, la polizia: "Evitate speculazioni"

A oltre 12 ore dalla caduta dell'elicottero del patron del Leicester ancora non si hanno notizie certe sull'identità delle persone coinvolte nell'incidente al King Power Stadium.

La polizia di Leicester in una nota su Twitter ha così spiegato la situazione: "Siamo a conoscenza del fatto che molte persone stanno attendendo aggiornamenti riguardo l'incidente del King Power Stadium. Stiamo lavorando con un grande numero di agenzie per rilasciare un comunicato ufficiale al pubblico e alla stampa. Grazie per la pazienza e i messaggi di supporto. Sappiamo anche che c'è un grande interesse da parte dei media: al momento non possiamo dare ulteriori dettagli, che forniremo appena possibile. Siate pazienti ed evitate speculazioni. È in corso un'indagine, che proseguirà anche nei prossimi giorni, da parte della Air Accidents Investigation Branch (AAIB) per stabilire le cause".

SPORTAL.IT | 28-10-2018 16:00