Leicester, una statua per Claudio Ranieri

Una statua per Claudio Ranieri. I tifosi del Leicester hanno pubblicato sul Leicester Mercury un appello alla società inglese per dedicare una statua di bronzo al tecnico italiano e di metterla all'ingresso del King Power Stadium.

L'allenatore testaccino ha guidato le Foxes al miracoloso trionfo nella Premier League 2015-2016, ma è stato esonerato l'anno dopo, lasciando il club in moto turbolento. Recentemente Ranieri ha replicato così a un tifoso che gli chiedeva di tornare per salutare: "Se nessuno mi invita…mi piacerebbe rivedere tutti, ma non tocca a me".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 14:30